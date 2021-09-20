Бывшая жена Мамаева отказалась идти на мировую с футболистом в вопросе раздела имущества

Москва, 20 сентября. Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана не стала принимать условия мирового соглашения по разделу имущества и алиментам, предложенные правозащитниками спортсмена.

Адвокат полузащитника ФК «Ростов» Павла Мамаева Лилия Петрик завила, что юристы модели отказались от предложенных условий для мировой. Адвокат спортсмена в эфире радиостанции «Говорит Москва» завила, что Мамаева игнорирует все, что предлагает сторона ее экс-мужа.

«По алиментному соглашению мы предложили 300 тысяч рублей на общего несовершеннолетнего ребенка. При этом указав, что сумма может обсуждаться, если будут весомые обоснования увеличения этой денежной суммы. Они ответили, что их категорически не устраивает ничего», — прояснила ситуацию юрист.

По словам адвоката футболиста, модель не позволяет спортсмену видеться с родной семилетней дочерью. Последний раз он попытался встретиться с наследницей полторы недели назад. Юрист отметила, что Мамаев хотел подождать детей у дома, однако было решено отказаться от этой идеи, иначе СМИ якобы могли развить это до скандала, заявив, что Мамаев украл дочь.

Теперь сторона футболиста ждет официального решения суда в вопросе установления порядка общения родителей и ребенка. После развода семьи Мамаевых новая возлюбленная футболиста Надежда Санько призналась, что ее близкие люди угрожали модели. Экс-жена Мамаева не намерена оставлять этот факт безнаказанным, она пригрозила новой пассии спортсмена полицией.