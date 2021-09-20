Политолог Матвейчев высмеял тезис ЕС о «запугивании независимых критиков» в России

О том, насколько свободны и демократичны выборы в РФ, говорит хотя бы тот факт, что в Госдуму прошло немало противников действующей власти. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Олег Матвейчев.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил о недоверии к результатам выборов в Государственную думу РФ, а также в региональные российские парламенты, прошедшие 17–19 сентября 2021 года. Он убежден: весь электоральный период в стране стояла «атмосфера запугивания независимых критиков» при отсутствии полноценного международного наблюдения. Питер Стано подчеркнул, что решение Москвы серьезно ограничить возможности наблюдения со стороны ОБСЕ всего 50 наблюдателями сильно расстроило ЕС.

«Начнем с того, что во многих странах — например, в Соединенных Штатах — вообще запрещены какие-либо международные наблюдения, причем на уровне закона, — заявил Матвейчев. — В России же этих наблюдателей было 400 или 500, и я напомню, что Евросоюз сам не захотел посылать к нам даже тех своих представителей, которым мы были рады, по эпидемиологическим соображениям. Так что пускай Стано пеняет сам на себя».

Политолог убежден: на самом деле миссия ОБСЕ не приехала, поскольку знала, что не найдет никаких нарушений.

«Так что они решили просто сыпать голословными утверждениями, — заметил эксперт. — Ну а почему бы и нет? Ведь так им проще!»

Собеседника ФАН позабавил тезис о «запугивании независимых критиков».

matveychev.ru / Олег Матвейчев

«В Думу целая куча критиков избралась, — улыбнулся он. — Самых разных мастей и пород! А закон применялся в отношении тех, кто его нарушал или игнорировал, — и все они, разумеется, были посажены в тюрьму или как-то иначе поражены в правах. Стано же может рассказывать что угодно: его мнение по большому счету ни на что не влияет».

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заметил, что на выборах в российский парламент действительно наблюдались нарушения — однако львиная их доля продуцировалась сидящей в Лондоне Марией Певчих.

«Сидя в Twitter, призывала там голосовать за кого-то, — возмущен политолог. — Вот на такие нарушения Стано почему-то внимание обратить не хочет — а стоило бы! Так что все его разговоры в пользу бедных».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал КПРФ избавиться от кандидатов, поддержанных «Умным голосованием».