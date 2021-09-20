Москва и Ереван создают новые каналы для торговли в нацвалютах

Ереван, 20 сентября. Торговля в национальных валютах между Арменией и РФ получила расширенные возможности.

Российские и армянские компании смогут активнее использовать в своих расчетах рубли и драмы, рассказала журналистам в ходе бизнес-форума в Ереване генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Об этом пишет Sputnik.

Отмечается, что применение армянских драм и российских рублей снизит риски, которые идут от волатильности валютных курсов других государств, подчеркнула Никишина.

Представитель экспортного центра отметила, что и Россия, и Армения уже наметили некоторые идеи по созданию необходимой инфраструктуры. Например, ряд кредитных компаний открыл специальные корреспондентские счета «лоро», которые работают также и в рублях.

Евразийский банк развития еще в начале лета упомянул, что готовится выпустить на рынок облигации в армянских драмах, чтобы увеличить ликвидность в средствах нацвалюты.

Армянское правительство ранее официально разрешило применение вакцины российской разработки «Спутник Лайт» против COVID-19для жителей страны.