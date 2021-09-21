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Поезд разрезал пополам мужчину в Ростовской области
Происшествия
Поезд разрезал пополам мужчину в Ростовской области
pexels.com  /  pixabay

Ростов-на-Дону, 20 сентября. Под колесами грузового поезда недалеко от города Зверево Ростовской области погиб 40-летний мужчина. Очевидцы утверждают, что человека разрезало пополам.

Как отметили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Мужчина скончался на месте. 

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. По результатам проверки будет принято решение. 

Ранее ФАН сообщал, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов рядом со станцией Гороблагодатская в Свердловской области. В результате ЧП железнодорожные пути повреждены не были. График движения поездов также не нарушен.

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ростовская область зверево погиб под поездом
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