Поезд разрезал пополам мужчину в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 20 сентября. Под колесами грузового поезда недалеко от города Зверево Ростовской области погиб 40-летний мужчина. Очевидцы утверждают, что человека разрезало пополам.

Как отметили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Мужчина скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

Ранее ФАН сообщал, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов рядом со станцией Гороблагодатская в Свердловской области. В результате ЧП железнодорожные пути повреждены не были. График движения поездов также не нарушен.