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«Зенит» обыграл «Рубин» в гостевом матче РПЛ
Спорт
«Зенит» обыграл «Рубин» в гостевом матче РПЛ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Казань, 20 сентября. Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на казанском стадионе и завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. В первом тайме петербуржцы забили подопечным Леонида Слуцкого три безответных гола. Дважды отличился нападающий Артем Дзюба, один раз — полузащитник Клаудиньо. Для вице-капитана петербургской команды это первые голы в нынешнем сезоне российского чемпионата. Во втором тайме «зенитовцы» бросились «помогать» казанцам. Так, защитник Дмитрий Чистяков на 67-й минуте забил в собственные ворота.

Команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, в активе «Зенита» 20 очков. На второй строчке идет московское «Динамо», замыкает тройку лидеров сыгравший вничью с «Уралом» столичный «Локомотив».

«Зенит» — единственная российская команда, выступающая на групповой стадии Лиги чемпионов. В первом туре турнира петербуржцы на выезде минимально уступили лондонскому «Челси» (0:1), во втором туре сине-бело-голубые примут шведский «Мальме».

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футбол Артем Дзюба Зенит рубин рпл Клаудиньо
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