Всероссийский проект «Добрая неделя» стартовал в Волгоградской области

Волгоград, 20 сентября. Всероссийский проект «Добрая неделя» начался в Волгоградской области. С 20 по 26 сентября в регионе проведут более 150 благотворительных и экологических мероприятий.

Одним из главных событий проекта станет окружной форум добровольцев, который пройдет с 27 по 30 сентября. Участниками «Доброй недели» станут более 10 тыс. школьников, студентов и активистов молодежного движения. Лидеры всероссийских организаций в онлайн-формате прочитают лекции и проведут тренинги личностного роста.

Например, 20 сентября добровольцы Калачевского района навели порядок на берегу Дона, в волонтеры Урюпинска — на Хопре. В Городищенском районе состоялась уборка мусора с прибрежных территорий рек Тархунки и Ерзовки.

В городе Фролово планируют собрать книги для уличных библиотек, а в поселке Светлый Яр волонтеры благоустроят зеленую зону для воспитанников одного из детских садов. Кроме того, в Волгоградскую область прибудут 300 активистов южного федерального округа.

Школу тренеров для начинающих волонтеров ранее открыли в Москве. Занятия в новом учебном заведении будут проходить в очно-заочном формате в два потока: в сентябре и октябре.