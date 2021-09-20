Боевые расчеты ЗРК «Бук-М3» провели командно-штабные учения в Курской области

Курск, 20 сентября. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили самолеты и вертолеты условного противника на учениях в Курской области.

В сообщении пресс-службы ЗВО говорится, что расчеты ЗРК в ходе планового командно-штабного учения успешно отразили ракетно-авиационный удар условного противника.

«Отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха», — сказано в сообщении.

По имеющейся информации, в роли условного противника выступали истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ. В ходе маневров «Бук-М3» произвели более десяти имитационных пусков.

Ранее сообщалось, что расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» провели учения в Крыму. Военнослужащие выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника.