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Боевые расчеты ЗРК «Бук-М3» провели командно-штабные учения в Курской области
Армия
Боевые расчеты ЗРК «Бук-М3» провели командно-штабные учения в Курской области
wikipedia.org  /  Владимир Кузнецов / CC BY 3.0

Курск, 20 сентября. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили самолеты и вертолеты условного противника на учениях в Курской области.

В сообщении пресс-службы ЗВО говорится, что расчеты ЗРК в ходе планового командно-штабного учения успешно отразили ракетно-авиационный удар условного противника.

«Отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха», — сказано в сообщении.

По имеющейся информации, в роли условного противника выступали истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ. В ходе маневров «Бук-М3» произвели более десяти имитационных пусков.

Ранее сообщалось, что расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» провели учения в Крыму. Военнослужащие выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника.

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