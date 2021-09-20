В Доминиканской Республике активисты провели митинг против компании Barrick Gold

Санто-Доминго, 20 сентября. Активисты из различных общественных организаций провели митинг против загрязнения окружающей среды горнодобывающей компанией Barrick Gold. На улицы столицы Санто-Доминго вышло несколько сотен человек граждан.

Activistas sociales realizaron una movilización en #RepDominicana???????? en rechazo a la construcción de una presa de cola en #Guance, y contra la contaminación de suelos y aguas del paíshttps://t.co/Y2yupLg3zH — teleSUR TV (@teleSURtv) September 20, 2021

Активисты из организации «Движение Верде», Национальной комиссии по правам человека и других устроили шествие от парка Независимости до Национального дворца. Они призывали прекратить строительство плотины в муниципалитете Ямаса, потому что это загрязняет почву и воду. Но основным требованием был уход из страны крупнейшей горнодобывающей компании Barrick Gold.

По словам одной из активисток Патрисии Герреро, в том месте нет необходимости строить плотину, потому что в округе их около пяти, тем более почва здесь уязвима для толчков строительной техники.

#RepúblicaDominicana | Movimientos sociales realizan marcha en defensa del medioambiente y en contra de la explotación de los recursos naturales en el país. @teleSURtv pic.twitter.com/9KHfnzaaOA — Deisy Toussaint (@deisy_telesur) September 19, 2021

Активисты высказали претензии по поводу добычи полезных ископаемых в стороне холма Новильеро, а также общего загрязнения деятельностью компаний Barrick Gold и Falconbridge.

Barrick Gold

Barrick Gold Corporation — канадское горнодобывающее предприятие, один из мировых лидеров по добыче золота. Штаб-квартира находится в Торонто. Год основания — 1984. Компания ведет свою деятельность на приисках в США, Канаде, Австралии, Перу и других странах.

Основная добыча в Доминиканской Республике осуществляется совместно с предприятием Newmont в городе Пуэбло-Вьехо. Разработка проекта началась в 2009 году. В среднем ежегодно из шахты добывают свыше 800 тыс. унций золота.