Вышедшая из комы певица МакSим может скрывать связь с женатым мужчиной

Москва, 20 сентября. Певицу МакSим заподозрили в тайном романе с ухажером, который может быть женат. Журналисты засняли артистку во время свидания с возлюбленным.

Певица Марина Максимова (МакSим) встретилась с телеведущей Ксенией Собчак в рамках ее интернет-проекта. Звезда приняла ведущую в собственной квартире в Москве — роскошные апартаменты удивили журналистку своими масштабами. Артистка уже несколько лет живет в элитном ЖК площадью 500 метров неподалеку от метро «Сокол».

Журналисты kp.ru оценили дом Максимовой в 180-200 млн рублей. Кроме того, певица предпочитает водить белый «Майбах» стоимостью 10 млн рублей. Артистку заметили во время свидания с тайным возлюбленным в салоне именно этой модели.

Максимова отказалась раскрыть имя своего избранника в беседе с Собчак. Артистка призналась, что публичность может помешать бизнесу ее ухажера. Стоит отметить, что таинственный кавалер не раз оказывался под прицелом камер видеонаблюдения, но его лицо каждый раз было скрыто блюром «ради конфиденциальности». Кроме того, журналистам не удалось выйти на его счета или информацию о штрафах. Столь внушительные меры безопасности навели журналистов на подозрения, что возлюбленный МакSим может быть связан со спецслужбами. Другой версией является то, что любовник певицы женат.

Артистка заверяла в беседе с Собчак, что самостоятельно заработала на недвижимость и лишь несколько раз выступала на корпоративе. Она также призналась, что до сих пор «не раскаялась» в некоем грехе, из-за которого все еще не получила прощение от церкви, передает «Вечерняя Москва».

Помимо подозрений в богатом покровителе, МакSим столкнулась с обвинениями в попытках пиариться на своей болезни. Телеведущая Ксения Собчак заступилась за артистку после интервью.