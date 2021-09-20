Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 21:11
21:11
Общество
Орбакайте согласилась на съемки в новом сезоне мелодрамы «Тест на беременность»
21:07
Общество
Победа белых актеров на премии «Эмми» спровоцировала скандал
21:05
Весь мир
В Чили задержали 26 человек, устроивших протест против военного парада
21:04
Весь мир
В Доминиканской Республике активисты провели митинг против компании Barrick Gold
21:01
Политика
Frankfurter Allgemeine: ссора Варшавы и Брюсселя может привести к выходу Польши из ЕС
20:59
Армия
Коротченко: мобильность С-500 позволяет нарастить группировку ПВО в любой точке РФ
20:57
Армия
Зеленский утвердил решение СНБО Украины по увеличению военного бюджета
20:56
Спорт
Россия и Украина претендуют на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году
20:55
Происшествия
Двух человек госпитализировали после стрельбы в школе на востоке США
20:54
Наука
Ученые из Уппсальского университета установили связь между сном и лунными фазами
Все новости

Прибыль российских банков за восемь месяцев составила 1,7 трлн рублей
Экономика
Прибыль российских банков за восемь месяцев составила 1,7 трлн рублей
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 20 сентября. Российские банки по итогам восьми месяцев 2021 года получили 1,7 трлн чистой прибыли, сообщили в Центробанке РФ.

Регулятор ожидает, что к концу года при сохранении нынешних темпов роста этот показатель может достичь 2,5 трлн рублей. За август финансовые предприятия заработали «чистыми» 244 млрд рублей, что на 7% выше, чем в июле. По данным ЦБ, количество прибыльных банков выросло за месяц с 249 до 259 организаций.

Объем вкладов россиян в банках в августе вырос на 0,1%, или на 45 млрд рублей. При этом, как обратили внимание в ЦБ, впервые с начала года наблюдался приток средств на срочные вклады. По мнению специалистов, это может быть связано с продолжающимся ростом депозитных ставок. Согласно информации регулятора, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в августе достигла 6,17%.

Аналитик Михаил Коган ранее рассказал о случаях, когда банк может изъять у клиента снятые со счета деньги. Он подчеркнул, что это может произойти даже спустя год после получения средств.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Прибыль российских банков за восемь месяцев составила 1,7 трлн рублей
банки финансы центробанк рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru