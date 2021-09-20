Прибыль российских банков за восемь месяцев составила 1,7 трлн рублей

Москва, 20 сентября. Российские банки по итогам восьми месяцев 2021 года получили 1,7 трлн чистой прибыли, сообщили в Центробанке РФ.

Регулятор ожидает, что к концу года при сохранении нынешних темпов роста этот показатель может достичь 2,5 трлн рублей. За август финансовые предприятия заработали «чистыми» 244 млрд рублей, что на 7% выше, чем в июле. По данным ЦБ, количество прибыльных банков выросло за месяц с 249 до 259 организаций.

Объем вкладов россиян в банках в августе вырос на 0,1%, или на 45 млрд рублей. При этом, как обратили внимание в ЦБ, впервые с начала года наблюдался приток средств на срочные вклады. По мнению специалистов, это может быть связано с продолжающимся ростом депозитных ставок. Согласно информации регулятора, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в августе достигла 6,17%.

Аналитик Михаил Коган ранее рассказал о случаях, когда банк может изъять у клиента снятые со счета деньги. Он подчеркнул, что это может произойти даже спустя год после получения средств.