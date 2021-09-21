«JourФак Манукяна». Выборы-2021

Состоявшимся на минувшей неделе выборам в Госдуму посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Выборы в Государственную думу РФ прошли в формате трехдневного голосования. Этот метод, который впервые был опробован из-за пандемии коронавируса год назад на общенародном голосовании по Конституции, оказался очень действенным. Он позволил разгрузить участки на выборах, и все желающие смогли проголосовать в удобный для них день и время.

Самой интригующей на этих выборах темой стала реакция Google и Apple на требования законодательства РФ. Взвесив все «за» и «против», эти IT-гиганты заблокировали политические рекламные продукты, которые по законодательству РФ признаны экстремистскими. Их публиковали соратники «берлинского пациента». Присоединился к ним и владелец Telegram Павел Дуров. Он принял решение заблокировать бота с незаконной агитацией от организации, которая ранее была признана экстремистской.

Еще один мощный удар нанесли пранкеры Вован и Лексус. Они выпустили разоблачение по ряду кандидатов, которых как раз и продвигали в экстремистской продукции. Большинство из них сначала с радостью соглашались сотрудничать с экстремистами, которых изображали из себя пранкеры, а потом также успешно от них открещивались и выражали готовность вступить в партию власти ради хлебного местечка.

Александр Малькевич, который является первым зампредом координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, рассказал о тысячах выявленных фейков о выборах. Не все они были злонамеренными, часть граждан лишь из-за незнания законов публиковали недостоверную информацию.

Если коснуться результатов выборов, то уверенную победу одержала «Единая Россия». Партия власти показала результат, который близок к 50%. Что касается КПРФ, то партия сохранила свои позиции второй силы в новой Госдуме, а вот ЛДПР и СРЗП показали результаты несколько ниже ожидаемых. Ну и, конечно, неожиданно мощно выступили на этих выборах «Новые люди», которые впервые попали в Думу.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.