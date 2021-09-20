США отказались помогать другим странам с созданием подводного флота

Вашингтон, 20 сентября. Соединенные Штаты не намерены помогать иностранным государствам с созданием субмарин, заявил представитель американской администрации.

Так в Белом доме прокомментировали решение обеспечить Австралию собственным атомным подводным флотом в рамках работы нового военно-технического альянса AUKUS. Данный проект в Вашингтоне рассматривается как чрезвычайно редкая форма взаимодействия. Это означает, что Канберра получила исключительную возможность.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия сформировали альянс AUKUS. Особое место в работе организации отводится повышению оборонного потенциала Канберры. Так, Австралия впервые в истории получит атомный подводный флот с неядерным вооружением. На этом фоне австралийцы разорвали контракт с французами на поставку 12 дизельных подлодок общей стоимостью 66 миллиардов долларов.