Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 21:11
21:07
Общество
Победа белых актеров на премии «Эмми» спровоцировала скандал
21:05
Весь мир
В Чили задержали 26 человек, устроивших протест против военного парада
21:04
Весь мир
В Доминиканской Республике активисты провели митинг против компании Barrick Gold
21:01
Политика
Frankfurter Allgemeine: ссора Варшавы и Брюсселя может привести к выходу Польши из ЕС
20:59
Армия
Коротченко: мобильность С-500 позволяет нарастить группировку ПВО в любой точке РФ
20:57
Армия
Зеленский утвердил решение СНБО Украины по увеличению военного бюджета
20:56
Спорт
Россия и Украина претендуют на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году
20:55
Происшествия
Двух человек госпитализировали после стрельбы в школе на востоке США
20:54
Наука
Ученые из Уппсальского университета установили связь между сном и лунными фазами
20:52
Экономика
Интерес россиян к арендному жилью вырос за год на 25%
Все новости

Певец Петар Мартич в беседе с Ксенией Собчак не стал отрицать, что ударил девушку
Шоу-бизнес
Певец Петар Мартич в беседе с Ксенией Собчак не стал отрицать, что ударил девушку
instagram.com  /  @dr_martic

Москва, 20 сентября. Экс-фронтмен группы «Пасош» Петар Мартич вспомнил инцидент, когда он поднял руку на знакомую девушку. Об этом артист рассказал в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Скандальный инцидент произошел незадолго до выступления группы «Пасош» на фестивале «Боль». Основатель коллектива Петар Мартич ударил жену гитариста Кирилла Городнего Софью. Об этом инциденте стало известно со слов экс-возлюбленной артиста Анны Зосимовой — тогда история привлекла к себе внимание со стороны прессы.

Телеведущая Ксения Собчак вспомнила про инцидент в интервью с музыкантом в рамках интернет-шоу «Осторожно, Собчак!». Мартич не стал отрицать вину и признался, что сразу раскаялся в своем поступке.

«Да, я действительно ударил ее по лицу, дал пощечину. Это была ошибка. Сразу же после этого выступления я извинился», — заявил музыкант.

Несмотря на попытки Мартича сгладит ситуацию, группа «Пасош» распалась. Артист также вспомнил, что Зосимова не видела ту ситуацию лично. Кроме того, он подчеркнул: инцидент не повлиял на его отношения с женой Городнего.

Недавно Собчак оказалась в центре внимания после появления в шоу «Королевских кобр». Блогер Настя Ивлеева поцеловала телеведущую на сцене во время выступления.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Певец Петар Мартич в беседе с Ксенией Собчак не стал отрицать, что ударил девушку
собчак инцидент мартич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru