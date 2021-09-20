Певец Петар Мартич в беседе с Ксенией Собчак не стал отрицать, что ударил девушку

Москва, 20 сентября. Экс-фронтмен группы «Пасош» Петар Мартич вспомнил инцидент, когда он поднял руку на знакомую девушку. Об этом артист рассказал в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Скандальный инцидент произошел незадолго до выступления группы «Пасош» на фестивале «Боль». Основатель коллектива Петар Мартич ударил жену гитариста Кирилла Городнего Софью. Об этом инциденте стало известно со слов экс-возлюбленной артиста Анны Зосимовой — тогда история привлекла к себе внимание со стороны прессы.

Телеведущая Ксения Собчак вспомнила про инцидент в интервью с музыкантом в рамках интернет-шоу «Осторожно, Собчак!». Мартич не стал отрицать вину и признался, что сразу раскаялся в своем поступке.

«Да, я действительно ударил ее по лицу, дал пощечину. Это была ошибка. Сразу же после этого выступления я извинился», — заявил музыкант.

Несмотря на попытки Мартича сгладит ситуацию, группа «Пасош» распалась. Артист также вспомнил, что Зосимова не видела ту ситуацию лично. Кроме того, он подчеркнул: инцидент не повлиял на его отношения с женой Городнего.

Недавно Собчак оказалась в центре внимания после появления в шоу «Королевских кобр». Блогер Настя Ивлеева поцеловала телеведущую на сцене во время выступления.