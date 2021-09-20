В подразделениях ВСУ участились случаи воровства дорогостоящего вооружения США

Донецк, 20 сентября. Пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила о массовых случаях хищения американского дорогостоящего имущества в подразделениях украинской армии.

Чаще всего «исчезают» экипировки, спецсредства и другое имущество, которое США предоставили ВСУ в качестве военной помощи. Командование подразделений решило применить не совсем стандартные методы проверок наличия вооружения. Руководство заставляет военнослужащих предоставлять фотоотчеты, которые должны подтверждать наличие всех необходимых приборов.

«Необходимость проверки возникла после полученной информации от СБУ о 14 случаях хищений американских приборов и прицелов, с их дальнейшей продажей. После подтверждения фактов хищения, командир 128-й бригады поставил задачу восстановить недостающее военное имущество за счет всего личного состава подразделений, в которых произошла утрата», – отметили представители ДНР.

Такая же ситуация произошла и в 93-й бригаде ВСУ. Там командование подразделения увольняет военнослужащих по окончанию контракта только после личной беседы. В ходе разговора солдата уговаривают продлить службу. Если он отказывается, то с него требуют восстановления или ремонта закрепленного за ним военного имущества, включая технику. Таким образом командование ВСУ загоняет личный состав в финансовую зависимость, констатируют в пресс-службе ДНР.

По словам представителей республики, с начала сентября в соединении было зафиксировано 50 обращений в военную прокуратуру с жалобами на неправомочные действия со стороны комбрига.

Ранее США в рамках нового пакета военной помощи сообщили о готовности предоставить Украине вооружения поражающего действия. Не исключено, что Пентагон также поставит систему «Железный купол», пишет RT.