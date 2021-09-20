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Тренер ЦСКА Итудис может сменить Рика Питино на посту наставника сборной Греции

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 20:14
Спорт
Тренер ЦСКА Итудис может сменить Рика Питино на посту наставника сборной Греции
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Москва, 20 сентября. Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис близок к подписанию контракта с национальной командой Греции, сообщает Sport24.gr.

Согласно информации портала, 51-летний специалист в настоящее время ведет переговоры с греческой федерацией баскетбола (HFF). Новый глава федерации Вангелис Лиолиос считает приоритетным подписание контракта именно с греческим специалистом Итудисом.

Ранее должность наставника греческой сборной покинул Рик Питино. Американский специалист принял такое решение после того, как команда не смогла отобраться на токийские Игры-2020. В матче квалификационного турнира Греция крупно проиграла чешским соперникам (72:97). Итудис возглавляет «армейцев» с 2014 года. Специалист дважды выиграл с клубом престижнейший клубный турнир — Евролигу — и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ.

Напомним, этим летом в московский ЦСКА перешел защитник Алексей Швед. Экс-баскетболист «Химок» заявил, что завершает выступление за сборную России по баскетболу.

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Димитрис Итудис цска баскетбол
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