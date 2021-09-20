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Израильский «Арабский список» призвал США вернуть консульство в Восточный Иерусалим
Весь мир
Израильский «Арабский список» призвал США вернуть консульство в Восточный Иерусалим
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Иерусалим, 20 сентября. Израильская партия «Объединенный арабский список» направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором призвала Штаты снова открыть американское генконсульство в Восточном Иерусалиме. В настоящий момент этот район контролируется Израилем и с точки зрения ООН является оккупированным.

В письме указывается, что возобновление миссии необходимо для создания предпосылок к решению палестино-израильского конфликта. По словам авторов, израильтяне и палестинцы должны пользоваться равными правами, свободой, возможностями к обеспечению собственной безопасности и процветанию.

«Закрытие исторического консульства США шло рука об руку с продвижением процесса незаконной аннексии, поддерживая идею Великого Израиля, который навсегда подчинил бы жизни миллионов палестинцев, одновременно понижая статус палестинского народа», — говорится в тексте.

В письме также подчеркивается, что Восточный Иерусалим является столицей государства Палестина и что взаимодействие с палестинцами и израильтянами как с равными подразумевает наличие отдельных дипломатических миссий для обоих народов. Обращение подписали глава фракции арабского объединенного списка Айман Одех, Ахмед Тиби, Сами Абу Шехаде, Офер Кассиф, Усама Саади и Тума Сулейман.

Предыдущее генеральное консульство было официально закрыто в марте 2019 года при экс-президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе. В тот же период США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Западный Иерусалим. Это спровоцировало негативную реакцию со стороны арабских стран и палестинского населения, так как подобный шаг означал фактическое признание Иерусалима столицей Израиля, что расходится с официальной позицией ООН.

Возвращение генконсульства в восточную часть города являлось предвыборным обещанием Джо Байдена. Тогда еще кандидат в президенты США заявил о намерении сохранить американское посольство в Западном Иерусалиме и возобновить работу ранее закрытого дипломатического объекта на палестинской территории для поддержания связи с Палестинской автономией.

Официальные израильские представители ожидаемо негативно воспринимают возможность возвращения консульства в Восточный Иерусалим. Так, в сентябре текущего года министр иностранных дел Яир Лапид выразил обеспокоенность по поводу последствий данного шага для непрочной правящей коалиции.

«Мы думаем, что это плохая идея. Иерусалим является суверенной столицей Израиля и только Израиля, и поэтому мы не думаем, что это хорошая идея. <…> У нас интересная и в то же время деликатная структура нашего правительства, и мы думаем, что это может дестабилизировать это правительство, и я не думаю, что американская администрация хочет, чтобы это произошло», — сказал он.

Действующий кабмин образовался в результате чрезвычайно пестрого блока «анти-Нетаньяху», включающего в себя левые и правые, религиозные и светские партии. Премьер министром до 2023 года является Нафтали Беннет, после чего его сменит Лапид.

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