Израильский «Арабский список» призвал США вернуть консульство в Восточный Иерусалим

Иерусалим, 20 сентября. Израильская партия «Объединенный арабский список» направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором призвала Штаты снова открыть американское генконсульство в Восточном Иерусалиме. В настоящий момент этот район контролируется Израилем и с точки зрения ООН является оккупированным.

В письме указывается, что возобновление миссии необходимо для создания предпосылок к решению палестино-израильского конфликта. По словам авторов, израильтяне и палестинцы должны пользоваться равными правами, свободой, возможностями к обеспечению собственной безопасности и процветанию.

«Закрытие исторического консульства США шло рука об руку с продвижением процесса незаконной аннексии, поддерживая идею Великого Израиля, который навсегда подчинил бы жизни миллионов палестинцев, одновременно понижая статус палестинского народа», — говорится в тексте.

В письме также подчеркивается, что Восточный Иерусалим является столицей государства Палестина и что взаимодействие с палестинцами и израильтянами как с равными подразумевает наличие отдельных дипломатических миссий для обоих народов. Обращение подписали глава фракции арабского объединенного списка Айман Одех, Ахмед Тиби, Сами Абу Шехаде, Офер Кассиф, Усама Саади и Тума Сулейман.

“The Joint List sends a letter to Sec. of State Blinken demanding the re-opening of the Consulate in East [sic!] Jérusalem before approval of the budget in Knesset, contrary to Americans’ understandings w/ PM Bennett”



The letter correctly cites “Jérusalem”. It wasn’t in the East https://t.co/1bSRJ232UK — Daniel Seidemann (@DanielSeidemann) September 19, 2021

Предыдущее генеральное консульство было официально закрыто в марте 2019 года при экс-президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе. В тот же период США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Западный Иерусалим. Это спровоцировало негативную реакцию со стороны арабских стран и палестинского населения, так как подобный шаг означал фактическое признание Иерусалима столицей Израиля, что расходится с официальной позицией ООН.

Возвращение генконсульства в восточную часть города являлось предвыборным обещанием Джо Байдена. Тогда еще кандидат в президенты США заявил о намерении сохранить американское посольство в Западном Иерусалиме и возобновить работу ранее закрытого дипломатического объекта на палестинской территории для поддержания связи с Палестинской автономией.

The consulate, which served Palestinians in East Jerusalem, the occupied West Bank and besieged Gaza Strip, was shut down in March 2019 by the former US administration of Donald Trump https://t.co/FmHobQhBDs — Shehzad Younis (@shehzadyounis) September 20, 2021

Официальные израильские представители ожидаемо негативно воспринимают возможность возвращения консульства в Восточный Иерусалим. Так, в сентябре текущего года министр иностранных дел Яир Лапид выразил обеспокоенность по поводу последствий данного шага для непрочной правящей коалиции.

«Мы думаем, что это плохая идея. Иерусалим является суверенной столицей Израиля и только Израиля, и поэтому мы не думаем, что это хорошая идея. <…> У нас интересная и в то же время деликатная структура нашего правительства, и мы думаем, что это может дестабилизировать это правительство, и я не думаю, что американская администрация хочет, чтобы это произошло», — сказал он.

Действующий кабмин образовался в результате чрезвычайно пестрого блока «анти-Нетаньяху», включающего в себя левые и правые, религиозные и светские партии. Премьер министром до 2023 года является Нафтали Беннет, после чего его сменит Лапид.