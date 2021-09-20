Экспортная стоимость российской пшеницы растет десятую неделю подряд

Москва, 20 сентября. Экспортные пошлины на российскую пшеницу демонстрируют рост десятую неделю кряду. Об этом свидетельствует статистика Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Согласно данным аналитиков, стоимость тонны пшеницы с 12,5% содержанием протеина и поставкой в начале октября увеличилась за прошлую неделю в черноморских портах на 1 доллар, до 301 доллара франко-борт (FOB).

Экспортная пошлина, которая рассчитывается в России еженедельно с начала июня, на период с 22 по 28 сентября сократится до 50,9 доллара за тонну, следует из информации Минсельхоза РФ. Однако пошлина по-прежнему остается довольно высокой, а индекс цен, на котором она базируется, сохраняется ниже фактической стоимости FOB.

Пшеница, золото и платиноиды стали ключевыми товарами несырьевого экспорта России в прошлом году. На это указывают результаты исследования аналитиков группы «Деловой профиль».