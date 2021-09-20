Власти ЦАР разработали стратегию по выводу страны из кризиса

Банги, 20 сентября. Правительство Центральноафриканской Республики приняло участие в Международной конференции по району Великих озер (IARGL). Главной темой саммита стало обсуждение политической ситуации в стране.

Встреча прошла в Анголе. Лидеры государств Черного континента приняли несколько значимых решений. Так, власти ЦАР взяли на себя полную ответственность за обеспечение нацбезопасности. Кроме того, они пообещали в кратчайшие сроки разобраться с любыми вооруженными столкновениями на территории республики.

Также участники встречи договорились о сотрудничестве и мобилизации ресурсов с председателями IARGL и Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ). Глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера обнародовал дорожную карту, согласно которой правительство намерено окончательно вывести страну из кризиса.

Его коллеги из Руанды и Анголы полностью одобрили инициативу. Ранее в Центральноафриканской Республике боевики массово капитулировали и сдались властям. Около 850 радикалов разочаровались и приняли решение вернуться к мирной жизни.