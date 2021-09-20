Восстановление Ливии обойдется госбюджету в 200 миллиардов долларов

Триполи, 20 сентября. Министр экономики и торговли переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммад аль-Хувейдж заявил, что проекты реконструкции обойдутся стране в 200 миллиардов долларов.

По его словам, такую сумму насчитали Всемирный банк и местные учреждения. Североафриканское государство сотрудничало с предпринимателями из Египта, Италии, Турции, Туниса, Алжира и Франция, поэтому подписанные ранее контракты в приоритете.

Кроме того, Триполи взаимодействует с Вашингтоном в нефтегазовом секторе, поскольку в ближайшие годы Ливия намерена увеличить добычу черного золота до трех миллионов баррелей в день.

Мухаммад аль-Хувейдж добавил, что правительство подготавливает основу для будущих властей и не акцентирует внимание на факте скорого окончания срока руководства. ПНЕ покинет пост к концу 2021 года после проведения президентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Ранее министр экономики и торговли заявлял, что государственный бюджет несет большие убытки. По его словам, потери страны составили триллион долларов.