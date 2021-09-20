Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 21:10
21:07
Общество
Победа белых актеров на премии «Эмми» спровоцировала скандал
21:05
Весь мир
В Чили задержали 26 человек, устроивших протест против военного парада
21:04
Весь мир
В Доминиканской Республике активисты провели митинг против компании Barrick Gold
21:01
Политика
Frankfurter Allgemeine: ссора Варшавы и Брюсселя может привести к выходу Польши из ЕС
20:59
Армия
Коротченко: мобильность С-500 позволяет нарастить группировку ПВО в любой точке РФ
20:57
Армия
Зеленский утвердил решение СНБО Украины по увеличению военного бюджета
20:56
Спорт
Россия и Украина претендуют на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году
20:55
Происшествия
Двух человек госпитализировали после стрельбы в школе на востоке США
20:54
Наука
Ученые из Уппсальского университета установили связь между сном и лунными фазами
20:52
Экономика
Интерес россиян к арендному жилью вырос за год на 25%
Все новости

Росгеология: запасов газа в России хватит на 70 лет
Экономика
Росгеология: запасов газа в России хватит на 70 лет
pexels.com  /  Magda Ehlers

Москва, 20 сентября. Запасов газа в России хватит на 70 лет, а нефти — на 30 лет при текущих темпах добычи, говорится в презентации Росгеологии.

За последние 25 лет на территории страны открыто в десять раз меньше новых запасов, чем в предыдущие 25 лет, передает агентство «Прайм» со ссылкой на ведомство. При этом объемы энергоресурсов на многих месторождениях, открытых еще во времена Советского Союза, постепенно истощаются. Добывающий сектор РФ обеспечивает более 70% доходов, поэтому поддержание темпов — стратегически важная задача.

В середине сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что данные по запасам газа в России оптимистичные. Так, добыча не остановится в течение ста лет, а некоторые месторождения, разрабатываемые компанией на Ямале, смогут полноценно функционировать вплоть до 2132 года.

Цены на газ в Европе взлетели почти на 25% за последние сутки. Рост котировок в денежном выражении составил 300 долларов за 1 тысячу кубометров.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Росгеология: запасов газа в России хватит на 70 лет
нефть добыча газа запасы месторождения в россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru