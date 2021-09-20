Росгеология: запасов газа в России хватит на 70 лет

Москва, 20 сентября. Запасов газа в России хватит на 70 лет, а нефти — на 30 лет при текущих темпах добычи, говорится в презентации Росгеологии.

За последние 25 лет на территории страны открыто в десять раз меньше новых запасов, чем в предыдущие 25 лет, передает агентство «Прайм» со ссылкой на ведомство. При этом объемы энергоресурсов на многих месторождениях, открытых еще во времена Советского Союза, постепенно истощаются. Добывающий сектор РФ обеспечивает более 70% доходов, поэтому поддержание темпов — стратегически важная задача.

В середине сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что данные по запасам газа в России оптимистичные. Так, добыча не остановится в течение ста лет, а некоторые месторождения, разрабатываемые компанией на Ямале, смогут полноценно функционировать вплоть до 2132 года.

Цены на газ в Европе взлетели почти на 25% за последние сутки. Рост котировок в денежном выражении составил 300 долларов за 1 тысячу кубометров.