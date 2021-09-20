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Норвегия увеличит поставки газа на европейский рынок в октябре
Экономика
Норвегия увеличит поставки газа на европейский рынок в октябре
pixabay.com

Осло, 20 сентября. Норвежская компания Equinor увеличит экспорт газа на европейский рынок с октября 2021 года, говорится в пресс-релизе.

Повысить объем поставок компания планирует за счет наращивания добычи на двух месторождениях. Предполагается, что экспорт норвежского газа в страны Евросоюза вырастет на 2 млрд кубометров в год.

В настоящее время Норвегия обеспечивает от 20% до 25% потребности ЕС в газе. Экспорт голубого топлива в другие страны Европы в 2020 году составил около 112 млрд кубометров. При этом крупнейшим поставщиком газа остается российский «Газпром» с объемами около 175 млрд кубометров.

Equinor получила разрешение на увеличение добычи газа на фоне дефицита голубого топлива в европейских подземных хранилищах. Резервуары до сих пор остаются незаполненными до необходимого уровня. По этой причине стоимость газа на европейском рынке продолжает находиться на исторических максимумах.

«Газпром» ранее не стал бронировать дополнительные мощности транзита через Украину на октябрь. Российский поставщик также выкупил лишь треть от предложенных мощностей польского участка газопровода «Ямал — Европа».

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