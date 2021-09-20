Украинский госрезерв отчитался о критически низких запасах зерна

Киев, 20 сентября. Критический уровень запасов зерновых зафиксирован на Украине.

Правительство Украины перестало финансировать государственный резерв из бюджета. Данная тенденция является актуальной на временном промежутке в десять лет. Продолжительная политика игнорирования привела к тому, что запасы зерна в стране сейчас оцениваются в госрезерве Украины как критические. Об этом пишет агентство «Укринформ».

Отмечается, что новый закон «О государственном бюджете Украины на 2021 год» не предусматривает пополнение и обновление зернового фонда. Представители ведомства указывают, что в настоящее время на складах находится зерно, полученное в результате урожаев с 1999 по 2018 годы, а это не соотносится с допустимыми сроками хранения.

Ведомство постоянно направляет свои запросы в украинское минэкономики с просьбой выделить финансовые средства для улучшения состояния государственных резервов. Как объясняют в госрезерве, при чрезвычайной ситуации правительство лишится возможности помочь национальной экономике.

Ситуация на Украине складывается таким образом, что хлеб в стране будет дорожать примерно на 1,5% ежемесячно, убежден экономический эксперт Олег Педзлин.