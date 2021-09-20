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Жители Франции лишатся рабочих мест из-за срыва сделки по подлодкам для Австралии
Общество
Жители Франции лишатся рабочих мест из-за срыва сделки по подлодкам для Австралии
pixabay.com

Париж, 20 сентября. Разрыв контракта на строительство французских подводных лодок для Военно-морских сил Австралии обернулся малоприятными последствиями для работников верфей.

В нормандском Шербуре должно было начаться строительство субмарин. Однако Канберра инициировала расторжение договора после создания альянса AUKUS между Австралией, США и Великобританией.

Срыв сделки лишит работы около 600 человек в Шербуре, включая и австралийцев, которые работают на верфях. Более того, прибывшие из Австралии для заработка граждане теперь боятся гнева французов на фоне отказа Канберры от контракта с Парижем. Одна из жительниц заявила, что всерьез опасается за физическую безопасность себя и мужа.

Возникшую ситуацию власти Франции восприняли как «удар в спину» от Вашингтона и Канберры. В Париже распорядились о немедленном отзыве французских послов из США и Австралии, передает RT.

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австралия франция aukus
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