Кандидат в премьер-министры Японии ожидает размещения американских ракет

Наращивание военного потенциала США на японских островах вызовет ответную реакцию со стороны России и Китая. Об этом ФАН рассказала политаналитик Елена Панина, комментируя заявление экс-министра юстиции Санаэ Такаити в ходе предвыборных дебатов на телеканале Fuji о возможном размещении американских ракет средней дальности.

Санаэ Такаити пообещала, что размещение американских ракет, по ее мнению, является «сдерживающим фактором» для КНДР и Китая в регионе.

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина предположила, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе может накалиться.

«Конечно, громкое заявление бывшего министра юстиции Японии подверглось жесткой критике со стороны ее главных политических оппонентов. На политиканство японского экс-министра можно было бы не обратить внимание и отнестись к сказанному, как к пиар-ходу, если бы не прошлогоднее заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность размещения в будущем ракет средней дальности в Азиатском регионе, включая Японию», — пояснила политолог.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Директор Института международных политических и экономических стратегий уточнила, что ранее Токио отказал Пентагону в размещении комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore в провинции Акита на северо-западе Японии и поблизости Ямагути на юго-западе страны. Позже правительство Японии предложило американцам альтернативу: использовать крылатые ракеты в качестве боекомплекта самолетов ВС США, размещенных на авиабазах в Японии, отметив, что подобное решение позволит противостоять сразу двум угрозам — со стороны Северной Кореи и Китая.

«Стоит отметить, что в свете нового геополитического передела заявление экс-министра юстиции приобретает новый политический окрас, и к стабилизации обстановки не только в Японии, но и в регионе оно не приведет. Наращивание военного потенциала на японских островах способствует милитаризации региона, что вызовет ответную реакцию не только со стороны России, которая укрепит оборону Южных Курил, но и со стороны Китая», — добавила Елена Панина.

Собеседница ФАН подчеркнула: размещение крылатых ракет США на территории Японии повлечет дестабилизирующий эффект с точки зрения международной и региональной безопасности. Это приведет к новому витку гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями. Панина заметила: политику, претендующему на кресло премьер-министра, всегда надо оценивать возможные последствия своих слов.

Ранее ФАН рассказал, каким образом тройственный союз англосаксов толкает Францию в объятия России и Китая.