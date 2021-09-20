Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 21:10
21:07
Общество
Победа белых актеров на премии «Эмми» спровоцировала скандал
21:05
Весь мир
В Чили задержали 26 человек, устроивших протест против военного парада
21:04
Весь мир
В Доминиканской Республике активисты провели митинг против компании Barrick Gold
21:01
Политика
Frankfurter Allgemeine: ссора Варшавы и Брюсселя может привести к выходу Польши из ЕС
20:59
Армия
Коротченко: мобильность С-500 позволяет нарастить группировку ПВО в любой точке РФ
20:57
Армия
Зеленский утвердил решение СНБО Украины по увеличению военного бюджета
20:56
Спорт
Россия и Украина претендуют на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году
20:55
Происшествия
Двух человек госпитализировали после стрельбы в школе на востоке США
20:54
Наука
Ученые из Уппсальского университета установили связь между сном и лунными фазами
20:52
Экономика
Интерес россиян к арендному жилью вырос за год на 25%
Все новости

Французские читатели Le Figaro подняли на смех Кулебу за слова о Крыме
Политика
Французские читатели Le Figaro подняли на смех Кулебу за слова о Крыме
Федеральное агентство новостей

Париж, 20 сентября. Поведение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, яростно критикующего парламентские выборы в Крыму, унижает и Киев, и его самого, уверены читатели французского издания Le Figaro.

Глава украинского ведомства призвал международное сообщество не признавать итоги парламентских выборов и пригрозил Москве новыми санкциями. Однако французских читателей не впечатлило поведение чиновника. В их глазах Кулеба уподобился собаке из басни Крылова: «Ай, моська! Знать, она сильна, что лает на слона». Французы не преминули высмеять слова министра о Крыме и его попытки раздуть международный авторитет Киева за счет громких заявлений.

«Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать», — написал один из пользователей.

Также читатели дали Кулебе понять, что жители стран Запада не закрывают глаза на бесчинства праворадикалов на территории Украины. Некоторые открыто выразили облегчение, что крымчанам не приходится терпеть безнаказанные буйства националистов.

«Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна», — иронично заметил Cantator.

Читатели Le Figaro не оставили без внимания референдум в 2014 году, по итогам которого Крым стал легитимной частью Российской Федерации. Столь масштабное волеизъявление не может быть связано с одной лишь исторической памятью, и, чтобы это понять, достаточно поспрашивать жителей подконтрольных Киеву территорий, считают пользователи.

«Этой бывшей провинции СССР надо лишь провести референдум, чтобы узнать мнение населения некоторых регионов. Люди стремились остаться жителями одной страны совсем не потому, что ранее по решению советских властей Крым перешел в состав Украины», — подвел черту под дискуссией JC PPP.

Парламентские выборы в Крыму прошли с 17 по 19 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней на полуострове лидирует партия «Единая Россия».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Французские читатели Le Figaro подняли на смех Кулебу за слова о Крыме
украина россия франция крым кулеба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru