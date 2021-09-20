Париж, 20 сентября. Поведение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, яростно критикующего парламентские выборы в Крыму, унижает и Киев, и его самого, уверены читатели французского издания Le Figaro.

Глава украинского ведомства призвал международное сообщество не признавать итоги парламентских выборов и пригрозил Москве новыми санкциями. Однако французских читателей не впечатлило поведение чиновника. В их глазах Кулеба уподобился собаке из басни Крылова: «Ай, моська! Знать, она сильна, что лает на слона». Французы не преминули высмеять слова министра о Крыме и его попытки раздуть международный авторитет Киева за счет громких заявлений.

«Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать», — написал один из пользователей.

Также читатели дали Кулебе понять, что жители стран Запада не закрывают глаза на бесчинства праворадикалов на территории Украины. Некоторые открыто выразили облегчение, что крымчанам не приходится терпеть безнаказанные буйства националистов.

«Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна», — иронично заметил Cantator.

Читатели Le Figaro не оставили без внимания референдум в 2014 году, по итогам которого Крым стал легитимной частью Российской Федерации. Столь масштабное волеизъявление не может быть связано с одной лишь исторической памятью, и, чтобы это понять, достаточно поспрашивать жителей подконтрольных Киеву территорий, считают пользователи.

«Этой бывшей провинции СССР надо лишь провести референдум, чтобы узнать мнение населения некоторых регионов. Люди стремились остаться жителями одной страны совсем не потому, что ранее по решению советских властей Крым перешел в состав Украины», — подвел черту под дискуссией JC PPP.

Парламентские выборы в Крыму прошли с 17 по 19 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней на полуострове лидирует партия «Единая Россия».