На Украине представили беспилотную разведывательную систему PD-2 с дроном-камикадзе

Киев, 20 сентября. Новая беспилотная ударно-разведывательная система PD-2 была представлена на Украине после проведения успешных испытаний в рядах ВСУ. Об этом сообщает издание Defense Express.

Комплекс был разработан компанией UkrspecSystems. Он состоит из дрона-разведчика, ударного БПЛА RAM II, а также программного обеспечения «Терминал», отмечают журналисты.

Украинские специалисты изначально создавали разведывательный комплекс, однако затем было принято решение совместить его с дроном-камикадзе. RAM II впервые был представлен на выставке «Оружие и безопасность – 2021». По словам технического главы компании Сергея Данилюка, ударный дрон создавался совместно с предприятием DeViRo. Это стало причиной того, что в БПЛА воплощены некоторые идеи, которые были позаимствованы у беспилотного разведчика «Лелека-100».

PD-2 способен выполнять задачи на расстоянии до 30 километров. Масса его боевой нагрузки составляет от 2,5 до 4 килограммов, говорится в статье Defense Express.

Ранее сообщалось, что Украина представила собственный ударный беспилотник «Сокол-300». Дрон разрабатывали в течение последних полутора лет. Стоимость одного БПЛА составляет 1,62 млн долларов. Также украинские специалисты представили макет тяжелого разведывательно-ударного беспилотника ACE One, пишет RT.