Варшава может потерпеть неудачу в попытках найти альтернативу российскому газу

Варшава, 20 сентября. Польское руководство планирует прожить в следующем году без газа из России.

Долгосрочные договоренности с «Газпромом» не собираются продлевать в Польше. Местный истеблишмент надеется на восполнение запасов газа за счет магистрали Baltic Pipe, которая идет из Норвегии. Эксперты скептически относятся к планам Варшавы, так как добыча топлива в норвежских месторождениях продолжает падать. Об этом пишет РИА Новости.

Предполагается, что трубопровод будет введен в эксплуатацию 1 октября 2022 года. Соглашение с отечественным газовым концерном у польского оператора PGNiG заканчивается уже 31 декабря этого года.

При этом широко известно, что предыдущая аномально холодная зима привела в Европе к повышенному спросу на природный газ. В 2020 году Евросоюз закупил 326 млрд «кубов» топлива. «Газпром» на этом фоне наращивает экспорт. Так, поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 17,4% к прошлому году. Турецкий экспорт прибавил в два раза, Германия стала приобретать на 33% больше сырья, Италия увеличила закупки на 15%, Греция импортирует на 12,8% больше топлива, а Польша — на 11,4%.

Текущий газовый контракт между PGNiG и российской монополией был подписан еще в 1996 году. По нему компания поставляет в Польшу 9,8 млрд кубометров энергоносителя. Годичный уровень потребления страны оценивается в 20-21 млрд «кубов».

Однако найти достойные «Газпрому» альтернативы представляется маловероятным, так как запасы в Северном море становятся все меньше, их разведка — сложнее, а импорт сжиженного природного газа из Соединенных Штатов менее выгоден с экономической точки зрения.

Примечательно, что ранее руководитель PGNiG Павел Маевский допускал возможность сохранения определенных каналов поставок газа из России после завершения действия договоренностей с «Газпромом».