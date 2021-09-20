Киев, 20 сентября. Правоохранительные органы Украины возбудили дело из-за проведения в Крыму думских и иных выборов.

Отмечается, что уголовное дело было заведено Службой безопасности Украины по статье о «госизмене». В сообщении ведомства уточняется, что документируются все причастные к голосованию представители.

«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ», — говорится в тексте сообщения.

Ранее наблюдатель из Франции Мишель Вуазен рассказал, что пейзажи Крыма напомнили ему о Лазурном береге. По словам иностранца, он уже в четвертый раз посетил российский полуостров и все так же восхищается местными достопримечательностями.