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Украинские правоохранители возбудили дело о «госизмене» из-за проведения выборов в Крыму

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 19:52
Политика
Украинские правоохранители возбудили дело о «госизмене» из-за проведения выборов в Крыму
facebook.com  /  Національна поліція України

Киев, 20 сентября. Правоохранительные органы Украины возбудили дело из-за проведения в Крыму думских и иных выборов.

Отмечается, что уголовное дело было заведено Службой безопасности Украины по статье о «госизмене». В сообщении ведомства уточняется, что документируются все причастные к голосованию представители.

«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ», — говорится в тексте сообщения.

Ранее наблюдатель из Франции Мишель Вуазен рассказал, что пейзажи Крыма напомнили ему о Лазурном береге. По словам иностранца, он уже в четвертый раз посетил российский полуостров и все так же восхищается местными достопримечательностями.

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украина выборы крым
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