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Васильев показал костюм омлетного оттенка, который пойдет не всем
Шоу-бизнес
Васильев показал костюм омлетного оттенка, который пойдет не всем
instagram.com  /  Pr Scr @alexandre_vassiliev

Москва, 20 сентября. Институт цвета Pantone назвал самые актуальные оттенки в 2021 году. Речь идет о желтом и сером цветах. По мнению экспертов, солнечный колор олицетворяет, что люди хотят радоваться жизни, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее о желтом оттенке высказывалась и соведущая Васильева по шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Она отметила, что он идет далеко не всем.

По ее мнению, тон может показать цвет лица в невыгодном свете, поэтому важным является тот факт, что выбирать наряды в данном оттенке необходимо при дневном свете, так будет меньше шансов ошибиться.

«Это цвет счастья, цвет успеха, цвет, который, несомненно, привлекает к себе внимание», — заявляла «народный стилист».

Желтый оптимистический взгляд в будущее стал основой для впечатлений дизайнеров в этом сезоне.

Именно поэтому все модные коллекции окрашены в солнечный оттенок. Ведь он, как известно, способствует хорошему настроению и снимает стресс. Так, например, бренд MSGM своей коллекцией весна-лето 2021 дал понять, что желтого много не бывает.

Он стильно смотрится в монохромном образе, например, можно надеть романтичную юбку из хлопковой ткани, топ с бахромой, на плечи накинуть твидовый жакет, а завершить наряд «дутыми» босоножками. А вот для вечернего туалета можно выбрать сексапильное желтое платье с глубоким вырезом, а наряд дополнить аксессуарами в пастельной цветовой гамме, как это сделали в Versace.

Ранее Эвелина Хромченко показала идеальный костюм для женщин с фигурой типа «груша».

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васильев цвет хромченко желтый оттенок оттенок
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