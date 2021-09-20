Признак бессилия: политолог Тафтс Дрезнер осудил политику санкций США против России

Вашингтон, 20 сентября. Политика санкционного давления США в отношении России — признак бессилия, а не могущества, заявил авторитетный американский политолог Тафтс Дениел Дрезнер.

Эксперт опубликовал в издании Foreign Affairs разгромную статью, решительно осуждающую политику президента Джо Байдена и его предшественников в отношении РФ, а также КНР и других крупных держав. По мнению ученого, подход Вашингтона к наложению ограничений нужно пересмотреть, потому что фактически из реального инструмента давления они превратились в декларативный — их легко обойти, а в самом Белом доме, кажется, давно не верят в их эффективность.

Автор Foreign Affairs нашел пять главных уязвимостей выбранной США тактики по оказанию давления на другие державы. Во-первых, это эффект масштаба — чем крупнее экономика страны, тем больше у нее шансов выдержать экономические нападки и изыскать способы обойти наложенные ограничения.

Во-вторых, так называемый эффект храповика. Его суть заключается в том, что каждый новый президент все меньше намерен снимать санкции из страха быть униженным как на внутренней, так и на внешней арене. Ярким тому доказательством служит ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2». Единожды выраженное намерение Байдена снять с трансбалтийского газопровода все ограничения привело к травле американского лидера и республиканцами, и даже союзниками-демократами. Санкции работают только в том случае, если их можно снять, напоминает Дрезнер.

Третья уязвимость прямо вытекает из второй. Геополитические оппоненты США тоже понимают, как работает эффект храповика. Они знают, что единожды наложенные санкции не будут сняты уже никогда. В итоге нет смысла пытаться следовать политической линии Вашингтона — никакого облегчения это все равно не принесет. Гораздо более логичным решением в таких условиях выглядит следование ранее принятому курсу и адаптация к новой реальности.

В-четвертых, это правовая природа санкций. Каждый новый пакет должен быть принят, а впоследствии и продлен Конгрессом США. Это означает, что если состав законодательного органа США будет состоять из республиканцев и демократов примерно поровну, и они будут занимать принципиально противоположные позиции по ограничениям или же просто будут намерены насолить друг другу из принципа, инструмент принуждения или никогда не включится, или попросту не продолжит свою работу.

Последней в списке, но не по значению, уязвимостью санкций Дрезнер назвал способность противников США к адаптации. Белый дом своими выпадами буквально принуждает Москву и Пекин искать альтернативные пути экономического развития. Как только США развязали торговую войну с КНР, последняя снизила таможенные тарифы с ЕС, чем фактически вышвырнула Вашингтон с европейского рынка. Россия в ответ на ограничения Брюсселя ввела собственные контрсанкции, запретив ряд товаров и продуктов питания, произведенных в Европе, чем стимулировала внутренние производства.

Санкции — это скальпель, а не топор, резюмирует автор Foreign Affairs. К нему следует прибегать крайне точечно и аккуратно, чему Вашингтон, по мнению ученого, совершенно не научен.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился продлить контрсанкционный режим до 31 октября 2022 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовых документов. Также, политолог Глеб Кузнецов в интервью НСН заявил, что не следует обращать внимание на призыв Европарламента ввести против Москвы новые санкции.