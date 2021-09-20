Baijiahao: указ Путина привел в чувства силы НАТО в Черном море

Пекин, 20 сентября. Запад продолжает свои провокации против России в Черном море, однако главе РФ Владимиру Путину удалось привести в чувства силы НАТО, отметили авторы китайского издания Baijiahao.

В критический момент российский президент неожиданно принял указ. По мнению обозревателей, эти действия напрямую связаны с провокационными маневрами членов Североатлантического альянса в Черноморском регионе, передает «ПолитРоссия».

Путин подписал указ, согласно которому, российским морякам нельзя спускать военно-морской флаг страны перед противником ни при каких обстоятельствах. Военнослужащие должны защитить стяг и не допустить, чтобы он оказался в руках у оппонента, отметили авторы.

«Российский президент не просто взял на себя инициативу и расставил точки над "i" в отношениях с Западом. Смысл его действий заключается в демонстрации того, что Россия не может позволить себе проиграть», – считают в Китае.

Ранее аналитики Baijiahao отметили, что неядерная война между Россией и США будет иметь неожиданный исход. При этом в Пентагоне предрекли разрушение мира в случае военного конфликта двух стран, передает RT.