Трагедия в Перми: что произошло на территории ПГНИУ

Начало учебного года обернулось трагедией для студентов Пермского государственного университета. Утром, 20 сентября, 18-летний Тимур Б. устроил стрельбу на территории вуза.

«Сегодня в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации имеются погибшие и раненые. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стрелок зачислился на юридический факультет заведения всего три недели назад, выбрал направление «Судебная экспертиза». Уже тогда, стоя на линейке 1 сентября, он знал, что убьет своих сокурсников.

Все свои планы Тимур изложил в послании, которое разместил на личной странице в социальной сети. Молодой человек также опубликовал фото, на котором он изображен в маске и с оружием.

Стрелок признался, что мысли о насилии и убийствах у него начали появляться еще в детстве, а деньги на покупку огнестрельного оружия он стал копить в 10 классе.

В сообщении Тимур подчеркнул, что преступление не является терактом, а сам он не связан с экстремистскими организациями.

Студенты вуза снимали стрелка на камеру, когда он только подходил к университету. Молодой человек начал стрельбу еще на улице. Учащиеся забаррикадировали двери партами и стульями. По всем групповым чатам начали распространяться сообщения с призывами не покидать помещения.

«Стояли с друзьями возле машины перед парами. Слышим выстрелы, поворачиваемся. Он стоит здесь в 20 метрах с дробовиком. Мы в разные стороны разбежались кто куда. Вроде никого не зацепило, слава богу», — вспоминает студент университета Никита Смирнов.

Преступнику удалось проникнуть внутрь — парень застрелил охранника. Студенты в ужасе начали выпрыгивать из окон. Однако спастись удалось не всем. Нападавший убил шесть человек, сообщил Следственный комитет. По последним данным, пострадавшими числятся 28 человек.

Prt Scr youtube.com / Следственный комитет Российской Федерации

Сам стрелок сначала забаррикадировался в одном из помещений, а после начал оказывать вооружение сопротивление полиции. Молодого человека ранили в результате контратаки, он госпитализирован в критическом состоянии, заявил СК.

«Увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестнице. Я крикнул ему: «Бросай!» — после чего он направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал движение. Убрал ружье, патроны и нож в сторону и начал оказывать первую медицинскую помощь», — рассказывает младший лейтенант полиции Константин Калинин, который обезвредил стрелка.

Сейчас на месте преступления продолжают работать экстренные службы. Соболезнования пострадавшим принес президент Владимир Путин. Место трагедии посетил мэр Перми Алексей Демкин. Также визит в здание университета совершит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Федеральное агентство новостей /

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сегодня занятия отменили во всех учебных заведениях региона. Завтрашний день объявлен днем траура, сообщили местные власти.

«Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Установлено, что охотничье гладкоствольное ружье, из которого велась стрельба, задержанный приобрел в мае текущего года. Допрашиваются свидетели и очевидцы. Устанавливаются мотивы преступления и иные обстоятельства произошедшего», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Соболезнования погибшим выразила и мэрия Казани. В мае текущего года в столице Татарстана произошло нападение на учебное заведение. Бывший выпускник ворвался в школу №175 со взрывчатым веществом и оружием. В тот день погибло девять человек.