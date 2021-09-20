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Кадры из «Дюны» и «Миротворца» появились в трейлере премьер HBO Max

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 19:41
Общество
Кадры из «Дюны» и «Миротворца» появились в трейлере премьер HBO Max
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 20 сентября. Телесеть HBO показала фрагменты сериалов «Секс в большом городе», «Миротворец» и других проектов в трейлере предстоящих премьер на стриминг-сервисе HBO MAX.

HBO представил ежегодный трейлер-анонс главных премьер, которые в этом году станут доступны на сети HBO Max. В ролике были собраны как новые сериалы и крупные релизы кино, так и возвращение популярных проектов с новыми сезонами. Трейлер появился на YouTube-канале стриминг-платформы.

На экраны вернется сериал «Секс в большом городе», а также «Наследники», «Умерь свой энтузиазм» и «Эйфория». Также сервис запланировал премьеру «Миротворца», многосерийного спин-оффа блокбастера «Отряд самоубийц» с Джоном Синой и ребута культового сериала «Сплетница». Помимо сериалов HBO выпустит на экраны спортивную драму с Уиллом Смитом «Король Ричард», научную фантастику «Дюна» и фильм «Матрица: Возвращение». Судя по количеству заявленных проектов, HBO Max планирует побороться за зрителей со стриминг-гигантами Netflix и Amazon Prime.

Блокбастер «Дюна» успешно стартовал в российском прокате. Научно-фантастическая картина Дени Вильнева превзошла прогнозы аналитиков и заработала 608 млн рублей за первый уикенд.

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сериал дюна HBO Max
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