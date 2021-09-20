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Чехия потратит более миллиарда долларов на обслуживание купленных в Израиле ЗРК SPYDER

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 19:34
Армия
Чехия потратит более миллиарда долларов на обслуживание купленных в Израиле ЗРК SPYDER
wikipedia.org  /  Ereshkigal1 / CC BY 3.0

Прага, 20 сентября. Министерство обороны Чехии планирует потратить более миллиарда долларов на обслуживание зенитных ракетных комплексов средней дальности SPYDER.

По данным издания CZDefence, планы военных вызвали критику в республике. Как выяснилось, эксплуатационные издержки значительно превысят стоимость закупки, что стало известно после оглашения условий приобретения израильского вооружения.

Саму сделку оценили в 630 миллионов долларов, что уже существенно выше планки затрат, которую определили при объявлении тендера в 2016 году. Срок службы SPYDER составляет 20 лет. За это время власти намерены выделять на обслуживание комплекса ежегодно более миллиарда крон или 46,5 миллиарда долларов. Таким образом за весь период эксплуатации системы Чехия потратит более миллиарда долларов.

«Эта цена является подходящей, а закупленная продукция отвечает потребностям военных», — заверили в минобороны.

В ведомстве отметили, что сумма включает оплату труда, приобретение топлива и другие статьи расходов. Тем не менее пресса подвергла решение чиновников критике. Власти на нее пока никак не отреагировали.

Ранее сообщалось, что Украина может получить израильскую систему противовоздушной обороны «Железный купол». Как пишет RT, речь идет об экземплярах вооружения, которые имеются в распоряжении у Пентагона.

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израиль чехия spyder
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