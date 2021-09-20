Внучка королевы Елизаветы II Беатрис впервые стала мамой

Лондон, 20 сентября. Принцесса Йоркская Беатрис родила девочку, которая стала 12-й правнучкой королевы Елизаветы II. Об этом сообщили представители Букингемского дворца.

Королевская семья принимает поздравления: принц Эндрю во второй раз стал дедушкой. Внучку герцогу Йоркскому родила старшая дочь, принцесса Беатрис, которая прошлым летом сыграла свадьбу с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци. Радостное объявление появилось на сайте королевской семьи.

«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци рады объявить о появлении на свет своей дочери, которая родилась в субботу, 18 сентября», — сказано в сообщении.

Правнучка королевы Елизаветы II родилась весом в 2,77 кг. Незадолго до этого правительница стала прабабушкой в 11-й раз — наследница появилась в семье принца Гарри и герцогини Меган Марк. Ребенка назвали двойным именем — Лилибет в честь королевы и Диана в память о леди Диане Спенсер, сообщает телеканал «360».

Недавно Меган Маркл и принц Гарри украсили собой обложку издания Time. Герцоги Сассекские вошли в список самых влиятельных персон года.