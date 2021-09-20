Востоковед Вородин рассказал о роли Пакистана в афганских конфликтах последних 50 лет

Желание премьер-министра Пакистана Имрана Хана принести мир и стабильность в Афганистан, конечно, похвально. Однако к нему есть пара вопросов, правильные ответы на которые могут разрушить выстраиваемый им вокруг своей персоны идиллический образ. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и востоковед Дмитрий Вородин.

Ранее Имран Хан объявил о начале диалога с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) по поводу формирования в Афганистане инклюзивного правительства, в котором будут представлены не только пуштуны, но и таджики, хазарейцы и узбеки. Он подчеркнул, что «после 40 лет конфликта такая инклюзивность обеспечит мир и стабильность в Афганистане, что отвечает интересам не только самой этой страны, но и всего региона».

«Первый вопрос, ответ на который так хотелось бы услышать от господина Хана: почему он не упомянул среди этносов, которые должны быть представлены в правительстве, белуджей? В Афганистане их проживает более 500 тысяч человек. Как известно, проведенная в 1893 году в качестве границы между Афганистаном и Британской Индией «линия Дюранда» рассекла области проживания не только пуштунских, но и белуджских племен, из-за чего пуштунский вопрос, с 1947 года негативно влияющий на афгано-пакистанские отношения, зачастую именуют вопросом о пуштунах и белуджах», — заметил Вородин.

Он подчеркнул: для Афганистана (как и для Ирана) конфликты белуджей с Исламабадом имеют серьезное значение.

«Нелишним будет вспомнить, как в конце 2001 года талибы, разгромленные НАТО и «Северным альянсом», отступили не только в Зону племен на северо-западе Пакистана, но и в пакистанский же Белуджистан (в Кветту), откуда вели подрывную деятельность против Кабула», — отметил востоковед.

По его словам, теперь в случае новых межэтнических столкновений в Афганистане как пакистанская, так и афганская часть Белуджистана неизменно выступит дополнительным фактором нестабильности.

flickr.com / World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

«Так что же Имран Хан, ведя переговоры о новом афганском правительстве и достижении «этнического баланса», намерен проигнорировать белуджей? Не получится, — отрезал эксперт. — А вот и второй вопрос: почему пакистанский премьер, желая принести мир афганскому народу после 40 лет конфликта, не упомянул и не извинился за то, что именно Исламабад активно подливал масло в огонь конфликтов на территории Афганистана, причем не 40 лет, а дольше — как минимум с середины 1970-х годов?»

Собеседник ФАН подчеркнул, что именно Межведомственная разведка (ISI) Пакистана занималась подготовкой и организацией сторонников таджика Бурхануддина Раббани и пуштуна Гульбеддина Хекматьяра, которые, как и Ахмад Шах Масуд, вели борьбу против правящего кабульского режима Мухаммада Дауда. Вородин напомнил, как в северо-западных районах этой страны создавались целые базы подготовки боевиков и вербовочные центры.

«И намного ранее, в начале 50-х годов XX века, когда в пуштунских областях Пакистана (СЗПП и Зоне племен) вспыхивали восстания пуштунов, пакистанская армия бомбила населенные пункты не только на своей территории, но и в афганской провинции Пактия, — заявил востоковед. — В Исламабаде могли бы сказать в свою защиту, что они, дестабилизируя обстановку в Афганистане, боролись против создания буферного государства «Пуштунистан» и против присоединения пуштунских территорий к Афганистану. Но эти самые территории были присоединены к Пакистану в 1947 году без учета мнения большинства населения. Проведенный в СЗПП референдум по вопросу присоединения к Пакистану не отражал мнения всех пуштунов по причине явки чуть более 51%. А в «полосе независимых племен» он вообще не проводился».

wikipedia.org / Общественное достояние

По словам эксперта, всем также отлично известно о помощи Исламабада моджахедам во время войны 1979–1989 годов.

«И в 1996 году талибов в Кабул привели совместные усилия пакистанской разведки, американских и саудовских спонсоров Исламабада. «Крестным отцом» или, как написал Юрий Тыссовский, «повивальной бабкой» Талибана тогда стал министр внутренних дел Пакистана генерал Насрулла Бабар. А министр иностранных дел этой страны Сардар Асеф Ахмед Али называл талибов «французскими революционерами наших дней», — напомнил собеседник ФАН.

Позднее, продолжил Вородин, в 2001 году, с началом американской интервенции, Пакистан тем не менее открыто встал на сторону США и развернул борьбу против талибов.

«Его армии пришлось хлебнуть горя и на территории Вазиристана, который превратился в оплот пакистанских талибов. Индийский министр обороны даже предрекал, что президент Пакистана генерал Первез Мушарраф, вскормивший Талибан, может стать мишенью для пуль, которые сам ему дал, — сказал востоковед. — И вот в 2021 году пакистанские правящие круги снова активно вмешиваются в афганские этнополитические конфликты. А значит — Афганистан ждет очередной период нестабильности, хаоса и разрухи».

Ранее эксперт объяснил интерес Китая к Афганистану.

1 Организация запрещена на территории РФ.