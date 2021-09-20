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Синоптик Вильфанд призвал россиян не пугаться прогнозов о дождях
Общество
Синоптик Вильфанд призвал россиян не пугаться прогнозов о дождях
pixabay.com

Москва, 20 сентября. Обильных осадков, о которых синоптики регулярно говорят с наступлением осени, опасаться не стоит, поскольку они не бывают такими же интенсивными, как летом.

Если дождь идет ночью, то его в целом мало кто замечает. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Очень важно не пугать и не пугаться от прогноза погоды. Особенно, когда слышишь о каких-то рекордах», — подчеркнул он.

Например, во Внуково за ночь выпало 15 миллиметров осадков, в Домодедово – 19 миллиметров, а в Шереметьево – 7 миллиметров. Это и не много, и не мало.

«Да, заметные дожди, но это ничего особенного», — резюмировал Вильфанд.

Роман Вильфанд ранее спрогнозировал потепление к концу недели в центре европейской части России. По его словам, потепление до +13 градусов ожидается 24 сентября.

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