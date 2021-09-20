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Космонавт Новицкий показал, как выглядит лесной пожар в Калифорнии с борта МКС
Общество
Космонавт Новицкий показал, как выглядит лесной пожар в Калифорнии с борта МКС
Pr Scr vk.com  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 20 сентября. Российский космонавт Олег Новицкий смог запечатлеть лесной пожар в штате Калифорния с Международной космической станции.

Сотрудник Роскосмоса ведет свой официальный аккаунт в социальной сети Instagram, где выкладывает фотографии, сделанные прямо в космосе. Космонавт демонстрирует планету Земля с разных ракурсов и в разное время суток. Также Новицкий показывает ежедневную действительность находящихся на МКС специалистов.

Последняя публикация космонавта посвящена лесному пожару, который вспыхнул в американском штате Калифорния. На фотографии изображены гигантские клубы серого дыма.

«В Калифорнии бушует самый большой лесной пожар в истории штата», — отметил Новиков под постом.

Ранее Роскосмос опубликовал снимок столицы России с орбиты Земли, посвященный Дню города. При поздравлении в организации отметили, что Москва является ведущим центром ракетно-космической промышленности России.

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пожар фото космонавт
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