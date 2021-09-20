Космонавт Новицкий показал, как выглядит лесной пожар в Калифорнии с борта МКС

Москва, 20 сентября. Российский космонавт Олег Новицкий смог запечатлеть лесной пожар в штате Калифорния с Международной космической станции.
Сотрудник Роскосмоса ведет свой официальный аккаунт в социальной сети Instagram, где выкладывает фотографии, сделанные прямо в космосе. Космонавт демонстрирует планету Земля с разных ракурсов и в разное время суток. Также Новицкий показывает ежедневную действительность находящихся на МКС специалистов.
Последняя публикация космонавта посвящена лесному пожару, который вспыхнул в американском штате Калифорния. На фотографии изображены гигантские клубы серого дыма.
«В Калифорнии бушует самый большой лесной пожар в истории штата», — отметил Новиков под постом.
Ранее Роскосмос опубликовал снимок столицы России с орбиты Земли, посвященный Дню города. При поздравлении в организации отметили, что Москва является ведущим центром ракетно-космической промышленности России.