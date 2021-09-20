Массовый свист украинцев как государственное событие развеселил Шария

Одни граждане Украины зомбированы пропагандой, другие боятся, если будешь высмеивать глупость, могут записать в «сепаратисты». Об этом известный видеоблогер Анатолий Шарий рассказал ФАН, комментируя новый «мировой рекорд» Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в городе Валки Харьковской области на центральной площади 375 человек одновременно подули в свистульки. Достижение назвали самым массовым случаем применения свистулек в истории.

Политический деятель, журналист, видеоблогер Анатолий Шарий считает: чтобы на Украине начались перемены к лучшему, там как минимум должен появиться вменяемый президент.

«На самом деле, почему граждане некогда мощной промышленной республики стали ставить странные рекорды, например, свистеть в свистульки — вопрос очень важный. Я озадачился этими «достижениями» четыре года назад, но началось все это давно. Я говорил: «Ребята, прекращайте! Вы сами себя унижаете!» Если бы украинцы шутили, это было бы не так плохо. Но они все это делают серьезно. То самый большой вареник сделают, то деревья в лесу вырубят, чтобы трезубец получился. Леса уже не осталось… Какой-то трэш! Все это выглядит ужасно», — признался публицист.

Собеседник ФАН напомнил, что изначально жители Украины стали красить все вокруг в цвета национального флага, вместо того, чтобы создавать что-то полезное, однако слова о неразумности подобного поведения они встречали с агрессией.

«Люди находятся будто в полусне. Часть из них, я думаю, зомбирована, а оставшиеся боятся возражать. Раньше украинцы могли пошутить над собой. Смеяться над своими недостатками, подтрунивать над изъянами — совсем не зазорно. Французы шутят в комедиях над собой, и это нормально. На Украине подобное невозможно. Маразм крепчает, разговоры о статусе украинского борща ведутся в правительстве. В стране дошли до такого «уровня свободы», что шутить нельзя. Того, кто юморит, могут записать в «сепаратисты», объявят врагом», — посетовал политический деятель.

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Шарий считает, что ситуацию можно исправить, но для этого Украине нужен другой президент. По словам журналиста, пока в украинских школах детям промывают мозги рассказами про «святой Майдан», толка не будет.

«Украинских школьников учат благодарить «героев небесной сотни». За что их должны благодарить дети? За то, что сегодня творится вокруг? Когда я об этом спрашиваю, мне отвечают какими-то неопределенными, пафосными фразами. Например, говорят, что «получили свободу». Свободу от чего? От российского газа? Так Украина покупает его через посредников, в Словакии! Зеленский — трус, он думает, что упоротых псевдопатриотов так много, что, если он скажет то, что им не нравится, они его снесут, и несет то, что от него ждут. Замкнутый круг!» — заключил видеоблогер.

Анатолий Шарий пояснил, что Зеленскому люди поверили, потому что думали, будто он такой же, как в кино, но народ обманули. Собеседник ФАН высказал предположение: если следующий президент будет хоть немного более вменяемый, что-то должно измениться — может быть, на Украине построят впервые за 30 лет самолет, а, может, и люди станут жить лучше.

Ранее ФАН рассказал про памятник борщу, который собираются поставить в Киеве.