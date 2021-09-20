Сирийские военные полностью стабилизировали обстановку в Тафасе

Дамаск, 20 сентября. Над сирийским городом Тафас в провинции Деръа подняли национальный флаг после трехдневных мероприятий по урегулированию статуса местных боевиков и сдаче ими оружия.

В населенный пункт были введены подразделения правоохранительных органов и армии, которые установили на дорогах в окрестностях города несколько контрольно-пропускных пунктов. Начальник полиции провинции Деръа бригадный генерал Муджахам ад-Дандал заявил репортеру SANA, что вскоре местные участковые возобновят прием граждан на обычной основе, что позволит стабилизировать обстановку в этом районе.

Daraa: The Syrian flag was hoisted on Monday over Tafas police station in Daraa northwestern countryside, and the police services returned to citizens while units of the Syrian Army were redeplyed in the city.



©️ S A N A#Syria #Daraa #Tafas pic.twitter.com/Dq6VDOkyK8 — الرادع السوري ???????? (@syria_rd) September 20, 2021

С аналогичным заявлением выступил и глава управления полиции Тафаса капитан Али Юсуф, отметив при этом роль сотрудничества государственных и муниципальных властей в достижении мирного урегулирования конфликта. Он сообщил, что следующим этапом планируется вернуть на рабочие места гражданских госслужащих.

Подобные мероприятия продолжаются и в других населенных пунктах провинции. В частности, ранее возобновил работу полицейский участок города Аль-Музейриб, где при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) боевики также согласились сдать оружие. Кроме того, был урегулирован статус сдавшихся радикалов в Аль-Ядуде.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Обострение обстановки в Деръа произошло летом текущего года, когда экстремисты нарушили ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, захватив несколько поселений и организовав серию атак на позиции правительственных сил. Лидеры бандформирований назвали это ответом на кампанию сирийских силовиков по борьбе с бандитизмом, в рамках которой в регионе прошли аресты лиц, подозреваемых в грабежах, похищениях и убийствах людей.

Правительственная армия стянула подкрепления и начала контртеррористическую операцию, сумев взять район Деръа аль-Балад, в котором замели боевики, в кольцо. Впоследствии при посредничестве ЦПВС начались переговоры противоборствующих сторон, по результатам которых было заключено перемирие.

В обмен на амнистию бывшие боевики и дезертиры обязались сдать оружие, а также вернуть контроль над захваченными объектами муниципальным властям.