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Сирийские военные полностью стабилизировали обстановку в Тафасе
Весь мир
Сирийские военные полностью стабилизировали обстановку в Тафасе
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Дамаск, 20 сентября. Над сирийским городом Тафас в провинции Деръа подняли национальный флаг после трехдневных мероприятий по урегулированию статуса местных боевиков и сдаче ими оружия.

В населенный пункт были введены подразделения правоохранительных органов и армии, которые установили на дорогах в окрестностях города несколько контрольно-пропускных пунктов. Начальник полиции провинции Деръа бригадный генерал Муджахам ад-Дандал заявил репортеру SANA, что вскоре местные участковые возобновят прием граждан на обычной основе, что позволит стабилизировать обстановку в этом районе.

С аналогичным заявлением выступил и глава управления полиции Тафаса капитан Али Юсуф, отметив при этом роль сотрудничества государственных и муниципальных властей в достижении мирного урегулирования конфликта. Он сообщил, что следующим этапом планируется вернуть на рабочие места гражданских госслужащих.

Подобные мероприятия продолжаются и в других населенных пунктах провинции. В частности, ранее возобновил работу полицейский участок города Аль-Музейриб, где при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) боевики также согласились сдать оружие. Кроме того, был урегулирован статус сдавшихся радикалов в Аль-Ядуде.

Сирийские военные полностью стабилизировали обстановку в Тафасе
Федеральное агентство новостей  / Ахмад Марзук

Обострение обстановки в Деръа произошло летом текущего года, когда экстремисты нарушили ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, захватив несколько поселений и организовав серию атак на позиции правительственных сил. Лидеры бандформирований назвали это ответом на кампанию сирийских силовиков по борьбе с бандитизмом, в рамках которой в регионе прошли аресты лиц, подозреваемых в грабежах, похищениях и убийствах людей.

Правительственная армия стянула подкрепления и начала контртеррористическую операцию, сумев взять район Деръа аль-Балад, в котором замели боевики, в кольцо. Впоследствии при посредничестве ЦПВС начались переговоры противоборствующих сторон, по результатам которых было заключено перемирие.

В обмен на амнистию бывшие боевики и дезертиры обязались сдать оружие, а также вернуть контроль над захваченными объектами муниципальным властям.

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сирия деръа
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