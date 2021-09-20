«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Дмитрий Колдун

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал популярный певец Дмитрий Колдун. Собеседники обсудили участие Колдуна в новых телепроектах, взаимоотношения с Виктором Дробышем и Филиппом Киркоровым, а также поговорили о недопуске Белоруссии на «Евровидение», о политике вокруг этого музыкального конкурса. Рассказал певец и о том, как он относится к белорусской версии шоу Х-Фактор с участием Ольги Бузовой в качестве наставницы.

Дмитрий Колдун впервые появился на телевизионных экранах в начале 2000-х, когда гремел на всю страну проект «Народный артист». Именно там впервые певец столкнулся с продюсерской целесообразностью. К примеру, на конкурсе он хотел спеть песню Натальи Власовой «Я у твоих ног», а продюсер Ким Брейтбург ему заявил, что мужчина не должен быть у ног и петь женскую песню. В итоге Дмитрий спел песню Владимира Кузьмина. А стилист Сергей Зверев вдруг посчитал, что певца нужно непременно перекрасить в белый цвет, и превратил его, как говорит Дмитрий, в домовенка Кузю.

После «Народного артиста» Дмитрий решил двигаться дальше и пошел на кастинг к Виктору Дробышу. В итоге без всякого блата он смог протиснуться через 16 000 претендентов. Если бы Дробыш узнал в Колдуне участника конкурса с РТР, то все могло закончиться, не начавшись. Борьба между каналами имеет определенные правила.

Казалось бы, есть продюсер, на этом можно перестать искать новые пути для изменения своего статуса, но в этот момент Филипп Киркоров вместе со своей Dream Team решил с Белоруссией поучаствовать в «Евровидении». Дмитрию выпала честь исполнить песню «Work your magic». Однако вместо победы или призового места Колдун оказывается на шестой позиции. По мнению Дмитрия, в эту ситуацию вмешалась политика из-за предвзятого отношения к Белоруссии, которая не позволила ему занять место в топ-3. По завершении конкурса, к удивлению Дробыша и Киркорова, певец сосредоточился на контрактных обязательствах, которые его связывали с Первым каналом. Из-за этой истории повеяло холодом между Колдуном, Дробышем и Киркоровым.

Однако Филипп Бедросович похоже уже забыл об этой истории и снова позвонил Дмитрию Колдуну, чтобы пригласить на мероприятие. Оно было посвящено презентации песни Натальи Гордиенко на «Евровидении», которая представляла Молдавию.

Политика на «Евровидении» сегодня, увы, играет одну из ведущих ролей. Это привело к исключению Белоруссии из конкурса в 2021 году. Колдун полагает, что в ней «нашли политический подтекст». Тема политики громко прозвучала в Белоруссии год назад, когда артистов агрессивно пытались на свою сторону перетянуть протестующие. К примеру, Анжелика Агурбаш или Рита Дакота очень мощно в эту тему влились, и это не прошло для них бесследно. Колдун решил, что не стоит становиться на сторону протестующих, потому что его задача, как артиста, иная. Дмитрий не собирается склонять, воспитывать или призывать людей на необдуманные шаги.

В эти дни начинает свой разбег белорусский «Х-Фактор». Одной из наставниц будет Ольга Бузова. Среди членов жюри — Руслан Алехно. Он был коллегой Дмитрия Колдуна по «Народному артисту». Дмитрий не имеет представления о том, как устроены кастинги «Х-Фактора», но по ТВ смотреть конкурс будет. Кстати, его брат, Георгий Колдун пару лет назад стал финалистом украинской версии «Х-Фактора».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.