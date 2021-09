Премьер-министр Ливии оставил Саналлу на посту главы Национальной нефтяной корпорации

Триполи, 20 сентября. Национальная нефтяная корпорация Ливии поприветствовала решение премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы отменить заключение профильного ведомства об отстранении Мустафы Саналлы от должности председателя ННК.

Все предпринятые ранее действия не имеют юридической силы, продолжили в госпредприятии. Власти отказом уволить главу корпорации устранили недавно возникшие разногласия, которые привели к путанице в работе и дали возможность некоторым из тех, кто скрывается в секторе, попытаться дестабилизировать и подорвать производство.

ННК подтвердила полную приверженность всем указаниям премьера и профессиональному труду в соответствии с компетенциями, разрешенными законом. Кроме того, корпорация готова достичь поставленных целей, перевернуть страницу прошлого и работать вместе с министерством нефти и газа на благо общества.

При этом госпредприятие рассчитывает на понимание со стороны ведомства, отказ от споров и предоставление необходимого бюджета для разработки запасов и модернизации ветхой инфраструктуры, что в совокупности поможет пополнить государственную казну.

Ранее министр нефти и газа Мухаммад Аун призвал расследовать нарушения, приписываемые Мустафе Саналле, среди которых административная неразбериха, вмешательство в работу сектора и сознательное пренебрежение трудовым законодательством. Аналитик Иса Равшан заявлял о коррупционных схемах главы ННК.

Кроме того, сотрудник госпредприятия обнародовал документы, которые подтверждали отправку доходов от продажи ливийской нефти на счета чиновников из Европы и США.

The (NOC) welcomes the decision of the Prime Minister of the Unity Government No. (292) to withdraw the decision of the Minister of Oil and Gas No. (35) to suspend the Chairman of the (NOC) from work... and consider all decisions.https://t.co/YcaSVTcC8Y pic.twitter.com/H3hjmDuHXp