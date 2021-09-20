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Премьер-министр Ливии оставил Саналлу на посту главы Национальной нефтяной корпорации
Африка
Премьер-министр Ливии оставил Саналлу на посту главы Национальной нефтяной корпорации
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 20 сентября. Национальная нефтяная корпорация Ливии поприветствовала решение премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы отменить заключение профильного ведомства об отстранении Мустафы Саналлы от должности председателя ННК.

Все предпринятые ранее действия не имеют юридической силы, продолжили в госпредприятии. Власти отказом уволить главу корпорации устранили недавно возникшие разногласия, которые привели к путанице в работе и дали возможность некоторым из тех, кто скрывается в секторе, попытаться дестабилизировать и подорвать производство.

ННК подтвердила полную приверженность всем указаниям премьера и профессиональному труду в соответствии с компетенциями, разрешенными законом. Кроме того, корпорация готова достичь поставленных целей, перевернуть страницу прошлого и работать вместе с министерством нефти и газа на благо общества.

При этом госпредприятие рассчитывает на понимание со стороны ведомства, отказ от споров и предоставление необходимого бюджета для разработки запасов и модернизации ветхой инфраструктуры, что в совокупности поможет пополнить государственную казну.

Ранее министр нефти и газа Мухаммад Аун призвал расследовать нарушения, приписываемые Мустафе Саналле, среди которых административная неразбериха, вмешательство в работу сектора и сознательное пренебрежение трудовым законодательством. Аналитик Иса Равшан заявлял о коррупционных схемах главы ННК.

Кроме того, сотрудник госпредприятия обнародовал документы, которые подтверждали отправку доходов от продажи ливийской нефти на счета чиновников из Европы и США.

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ливия
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