«Локомотив» и «Урал» сыграли первую безголевую ничью в нынешнем сезоне РПЛ

Екатеринбург, 20 сентября. Московский «Локомотив» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0) в гостевом матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч «Урал» — «Локомотив» стал первым в нынешнем сезоне чемпионата России, завершившимся безголевой ничьей. В активе екатеринбургского клуба всего два гола в восьми турах.

Команда Марко Николича занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Урал» расположился на дне таблицы, имея в активе всего три очка. Лидирует по-прежнему петербургский «Зенит», который в настоящий момент играет на выезде с казанским «Рубином». На следующей неделе подопечным сине-бело-голубых предстоит сыграть с шведским «Мальме» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионом. В первом туре петербуржцы проиграли лондонскому «Челси» (0:1).