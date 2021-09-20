Российский боевой робот «Уран-9» вызвал неожиданную реакцию у читателей Tokyo Shimbun

Токио, 20 сентября. Боевой робототехнический комплекс «Уран-9» доказывает, что Россия уловила мировой тренд на вооружение с искусственным интеллектом. К такому выводу пришли читатели Tokyo Shimbun.

«Уран-9» относится к категории наземных боевых беспилотных аппаратов на гусеничном ходу. Машина способна вести инженерную разведку местности и поражать различные наземные цели, а также низколетящие воздушные. Комплекс был задействован в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021», обратив на себя внимание общественности. При этом в Японии аппарат вызвал неожиданную реакцию. Комментаторы оказались в замешательстве, так как не могли и подумать, что Россия способна создать нечто подобное.

«Мы все смеялись, что Россия ничего толкового создать не может. Вот и досмеялись», — написал один из пользователей Сети.

Читатели пришли к выводу, что «Уран-9» выглядит действительно устрашающе. Некоторые сравнивали боевой комплекс со «страшилками из аниме» и вспоминали серию фильмов «Терминатор».

«Россия хорошо уловила мировой тренд на вооружения с искусственным интеллектом», — заявил комментатор.

При этом пользователи посетовали на то, что японские власти до сих пор не додумались о создании автономных боевых систем, которые способны сберечь жизни многих солдат на поле боя.

Как сообщает RT, в рамках маневров «Запад-2021» на полигоне Мулино роботы впервые использовались непосредственно в боевых порядках подразделений. Они уничтожали цели, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника на дистанциях в три и пять километров.