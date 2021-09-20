Сирийская делегация поздравила Южную Осетию с Днем независимости

Цхинвал, 20 сентября. Президент Республики Южная Осетия (РЮО) Анатолий Бибилов провел встречу с делегацией из Сирийской Арабской Республики (САР), возглавляемой заместителем спикера парламента Мухаммадом Акрамом аль-Аджлани. Также в событии приняли участие посол Сирии в РФ Риад Хаддад и ряд осетинских чиновников.

Бибилов отметил, что народы Сирии и Южной Осетии схожи в свободолюбии и принципиальности. Кроме того, обеим странам пришлось столкнуться с угрозой, поставившей под вопрос их существование.

«К сожалению, многие государства возвели террористические атаки в ранг политической составляющей. В данном случае первым, кто в мире на сегодняшний день борется с международным терроризмом, и фронт, где он проходит, — это Сирийская Арабская Республика. Нельзя не отметить важную роль Российской Федерации, которая всячески помогает нашим народам», — заявил глава РЮО.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Саакашвили начал наступление на Цхинвал, столицу Южной Осетии, несколько сотен мирных жителей и российских миротворцев были убиты.



Россия ввела войска и выиграла войну за 5 дней. pic.twitter.com/4Tucdr2c5O — Борис ???????? (@BorisPrimorye) August 7, 2021

Президент добавил, что Грузия в настоящий момент предпринимает попытки по введению мирового сообщества в заблуждение, утверждая, что Южная Осетия является оккупированной территорией. Представители же Сирии и других государств, посетивших данный регион, являются свидетелями обратного: отделение от Грузии является волей самого осетинского народа. Кроме того, Бибилов поблагодарил САР за признание независимости РЮО.

«Мы безмерно благодарны руководству Сирийской Арабской Республики за такой мужественный шаг и намерены расширять наше взаимодействие. Уверен, что гостеприимство и красота природы вас не оставят равнодушными к нашему государству и народу», — отметил государственный лидер.

В свою очередь Аль-Аджлани поздравил осетинского президента с 31-й годовщиной образования республики. Он поделился своими впечатлениями от страны, отметив «изумительный ландшафт и прекрасный народ, отличающийся верностью своей земле».

Южная Осетия 20 сентября отмечает государственный праздник – день республики. В этот день, в 1990 году, Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики. pic.twitter.com/qUX9r1hO73 — Осетия - Ирыстон (@irystontv) September 20, 2021

Спикер сирийского Народного собрания рассказал о ранних этапах вооруженного конфликта на территории САР. Он констатировал, что стране удалось выстоять лишь благодаря осознанию большей частью населения республики наличия международного заговора по ликвидации сирийской государственности.

«Народ встал бок о бок с руководством страны и ее армией. Нас пытались поставить на колени, но благодаря мудрости руководства и мужеству армии нашей страны мы сохранили государственный строй Сирии и вышли из войны с победой. Сирия противостояла терроризму на своей территории, но если бы не победа сирийской армии, то этот терроризм распространился бы и в регионе, и в Европе, и в Персидском заливе, и в других странах», — сообщил он.

В конце встречи стороны обменялись символическими подарками, а Бибилов передал сирийскому президенту Башару Асаду наилучшие пожелания.

«Уверен, победа будет за сирийским народом, потому что вы боретесь за право жить на своей исконной земле, а мы будем наращивать наше дальнейшее сотрудничество», — заключил он.

Также в ходе визита сирийская делегация вместе с осетинскими чиновниками высадила березы в Большом парке им. Валерия Хубулова в знак дружественных отношений между двумя странами.