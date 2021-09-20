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Зрители оценили баланс между детективом и боевиком в фильме «Шугалей-3. Возвращение»

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 18:50
Общество
Зрители оценили баланс между детективом и боевиком в фильме «Шугалей-3. Возвращение»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 20 сентября. Авторы фильма «Шугалей-3. Возвращение» смогли по-настоящему заинтересовать зрителя совершенно новой историей о приключениях ученого, пережившего ливийский плен.

Как сообщает издание «ПолитРоссия», пользователи Сети высоко оценивают картину. Они отмечают режиссерскую работу, а также мастерство оператора, который смог создать необходимую атмосферу за счет впечатляющих пейзажей.

«Режиссер Михаил Вассербаум хорошо поработал над лентой и объединил лучшее, что было в первых двух частях. Например, качественное балансирование между детективом и боевиком, захватывающие пейзажи пустыни и операторская работа», — говорится в одном из комментариев.

Другой пользователь отмечает, что изначально скептически отнесся к продолжению саги. Но опасения не оправдались благодаря захватывающему сюжету.

«Третья часть не подкачала, вызвав массу эмоций и приковав к экрану увлекательным сюжетом и по-прежнему отличной актерской игрой», — написал он.

«Когда у постера с рекламой "Шугалей-3" остановились репортеры, напомнило сцену из "Бригады", типо фильм снимают, может прямо сейчас. Но получилось круто. Реальность в кино и кино в реальности», — написал пользователь портала «Кино-Театр.ру».

Съемки российского боевика «Шугалей-3. Возвращение» проходили в Санкт-Петербурге, тунисском городе Суссе и Западной Сахаре. Картина стала продолжением истории социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана, которые полтора года провели в ливийской тюрьме «Митига».

Рейтинг фильма на сервисах ОККО и IVI составил 8,0, на «Мегафон ТВ» — 7,7, на KION — 8,6, а на портале «Кино-Театр.ру» оценка ленты составила 9,5 из 10 баллов.

Ранее сценарист Владимир Измайлов раскрыл некоторые подробности работы над лентой «Шугалей-3. Возращение». При этом наиболее трудным он назвал создание художественных элементов без ущерба для правдивости истории.

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россия фильм шугалей-3
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