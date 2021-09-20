Минфин США предупредил о риске дефолта и большом финансовом кризисе

Вашингтон, 20 сентября. Экс-глава ФРС США, действующий министр финансов Джэнет Йеллен предупредила о высоком риске дефолта в стране, который спровоцирует грандиозный финансовый кризис.

В своей авторской колонке для The Wall Street Journal глава американского Минфина отметила, что Конгрессу в ближайшее время необходимо поднять лимит на увеличение государственного долга. Иначе примерно в октябре государственные резервы будут полностью исчерпаны и Соединенные Штаты вновь окажутся на грани дефолта.

«В считанные дни миллионы американцев могут оказаться без денег. Мы будем наблюдать задержки в критических выплатах на неопределенный срок. Почти 50 млн пожилых людей могут на какое-то время перестать получать пенсии», — написала Йеллен.

При этом ранее свыше 100 членов Республиканской партии составили открытое письмо, в котором указали, что не поддержат голосование по увеличению потолка госдолга США. Инициатором обращения выступил глава Целевой группы по бюджету и расходам Республиканского комитета по исследованиям (RSC) Кевин Херн.