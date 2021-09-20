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Минприроды РФ утвердило перечень самых «грязных» предприятий

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 18:45
Экономика
Минприроды РФ утвердило перечень самых «грязных» предприятий
pixabay.com

Москва, 20 сентября. Министерство природы России утвердило перечень самых загрязняющих предприятий страны, заявил глава ведомства Александр Козлов.

В общей сложности таких предприятий оказалось 487, отметил министр в интервью ТАСС. В настоящий момент именно их необходимо устранять прежде всего. Часть из них уже начали модернизировать собственное производство, заключив соглашения на сумму около 500 млрд рублей.

«Ряд из них уже приступили к модернизации своих производств, заключены 33 соглашения на общую сумму 495,7 млрд рублей, уже более половины этой суммы израсходовано на мероприятия по снижению выбросов», — добавил Козлов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами в формате видеоконференции заявил, что адаптация экономики страны к использованию возобновляемых источников энергии необходима. Власти должны разработать и утвердить соответствующий план, подчеркнул глава кабмина.

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