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Военные связисты ВС РФ отразили атаку «противника» в ходе учений в Кемеровской области
Армия
Военные связисты ВС РФ отразили атаку «противника» в ходе учений в Кемеровской области
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Кемерово, 20 сентября. Связисты общевойскового объединения Центрального военного округа Вооруженных сил России отразили кибератаку условного противника в ходе учений в Кемеровской области.

Пресс-служба ЦВО сообщила, что согласно сценарию маневров, «противник» осуществил попытку сетевой атаки на засекреченные каналы связи по управлению войсками для того, чтобы изменить и исказить передаваемые данные. Военнослужащие организовали непрерывный мониторинг работоспособности систем, а также создали специальный технологический барьер, который препятствовал кибератаке при помощи станции связи Р-160-0,5 и цифровых комплексов П-240И-4 «Переселенец».

Как только операторы фиксировали очередную попытку сетевой атаки, они в ручном режиме осуществляли блокировку атакованного канала связи, после чего переходили на резервные проводные и спутниковые каналы связи. Также связисты занимались обеспечением передачи видеосигнала между командными пунктами соединений и подразделений ЦВО в нескольких регионах Сибири, задействовав ретрансляционные станции Р-419 Л1 и Р-431 АМ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие танковой армии Западного военного округа вернулись в Подмосковье после маневров «Запад-2021». Воинские эшелоны с российскими солдатами убыли к местам дислокации с железнодорожной станции Брест Южный, передает RT.

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