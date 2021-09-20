Колоссальная работа: получилось ли сделать эти выборы безопасными и прозрачными

Трехдневные выборы в Госдуму и в другие органы власти отличились смешанным форматом: как известно, отдать свой голос за партию или кандидата можно было не только на избирательных участках, но и онлайн, пусть и не во всех регионах страны. Как себя показал такой подход и получилось ли у недоброжелателей вмешаться в ход голосования, обсудили сегодня в студии Медиагруппы «Патриот».

Деление выборов на несколько дней и цифровизация процесса голосования — определенно правильный вектор, считает член регионального штаба ОНФ, директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов. У избирателя должно быть время для того, чтобы принять решение, утвердиться в нем и наконец пойти проголосовать на участок.

«Трехдневный период удобен для избирателя, и явка на сегодняшний день — тому наглядный показатель. Обычно она не коррелируется с тем числом граждан, которые хотят изъявить свою волю по тем или иным причинам. Здесь удобное время — пятница, суббота, воскресенье — но не будем забывать о том, что в большинстве своем избирательные участки находятся в школах, — напоминает Константин Тхостов. — Для того, чтобы подготовить избирательный участок, нужно время. Четыре типа бюллетеней были предложены в Санкт-Петербурге и тех регионах, где выбиралась только Госдума и региональный парламент. А где-то еще выбирались губернаторы, и там было еще больше документов. Поэтому, безусловно, колоссальная нагрузка легла на педагогов, которые, не сорвав учебный процесс, подготовили [участки]».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Благодаря колоссальной работе множества людей — педагогов, глав избирательных участков, сотрудников полиции — выборный процесс получилось сделать безопасным, прозрачным и соответствующим законодательным нормам. Однако попытки дискредитации, как мы знаем, были, но здесь ничего удивительного — иностранные агенты не первый год принимают усилия по вмешательству в российский избирательный процесс.

«Мы часто с иронией относимся к попыткам иностранных агентов воздействовать на наши выборы, но на самом деле все очень серьезно. Те люди, которых мы именуем иностранными агентами либо выполняющими функции иностранного агента СМИ — это всего лишь вершина айсберга. Те спящие агенты, которые, к сожалению, находятся здесь, не отсвечивают до поры до времени. Сколько таких людей, таких проектов вокруг нас, сложно предугадать, — делится мнением корреспондент RT Константин Придыбайло. — То, что наша власть и государство стали жестче к этим людям, [значит, что] пришло время. Если бы не стали вести себя так еще не то чтобы год назад, а чуть раньше, то эти выборы могли бы выглядеть абсолютно по-другому. Потому что у западных кураторов большие претензии к лидерам российского протеста».

Может, на этом фоне от внесистемной оппозиции было так мало слышно и видно в ходе выборов, ведь, несмотря на данные обещания, мы не увидели сотни тысяч наблюдателей на участках, а «Умное голосование» провалилось в информационном поле. Вопрос здесь в том, куда подевались средства от спонсоров, о которых до выборов на каждом углу кричали оппозиционеры?

«Надо признать, что, к счастью, российские граждане уже научены горьким опытом и понимают, что вся риторика, которая идет из-за рубежа — призывы наблюдать, выходить на улицы — это те люди, которые уже никогда не вернутся в Россию. А тем, кто под эти призывы выйдут на улицу, придется отвечать по закону на территории России. Люди все-таки поумнели, узнали, кто есть кто на самом деле, поэтому не приняли участие в этой провокации, — рассуждает Константин Придыбайло. — «Умное голосование» — это вообще отдельный разговор, такая история, которую невозможно ничем измерить, ничем проверить. По традиции компартия занимает второе место на выборах в Госдуму, то есть это попытка примазаться к успеху коммунистов и при этом еще постараться на этом заработать. Это такой бизнес-план [Леонида] Волкова, [Марии] Певчих и тех, кто собрал манатки и сейчас живет где-то в Европе. А цены в Европе немаленькие, им придется снова выбивать донаты и результаты из Госдепа».